Kemal Kılıçdaroğlu bugün de MEB'i basmaya gidiyor! Milli Eğitim Bakanlığı cevap verdi

KPSS mülakatlarında yüksek puan almasına rağmen haksızlık yapılarak elenen insanlar olduğu iddialarına Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olduğu iddia edilen gençlerle buluşmuş ve MEB'den randevu istediğini duyurmuştu ancak bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Kılıçdaroğlu bugün randevusuz olarak MEB'e gidecek.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK binasına randevusu olmamasına rağmen gitmiş ve içeri alınmamıştı bugün de sosyal medya hesabından perşembe günü saat 13.00'te Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğini duyurdu.

KPSS'den yüksek puan aldığı halde mülakatlarda elenen gençlerle buluşan Kemal Kılıçdaroğlu dün Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu istediğini ancak cevap verilmediğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, “Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan randevu talebime hala dönülmedi. tcmeb yarın saat 13.00’te görüşmek üzere…” dedi.

MEB'den mülakat açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Sözleşmeli öğretmen istihdamında ilgili mevzuatında belirtildiği üzere başvuran adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralanmakta ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilen sözlü sınava; her alan için alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday çağrılmaktadır. Sözlü sınavda ise 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılmakta ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkı kazanmaktadır.

*Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesinde ise sözlü sınav konuları ve ağırlıkları belirtilmiştir. Adaylar eğitim bilimleri ve genel kültür, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle objektif olarak değerlendirilmektedir.

Sözlü sınavlar objektif olarak yapılıyor

*Tüm sınav merkezlerinde adaylara yöneltilen sorular eş değer nitelikte olup merkezi olarak hazırlanmaktadır. Sözlü sınavlar mevzuat çerçevesinde objektif olarak yapılmakta herhangi bir öğretmen adayına yönelik adaletsiz bir uygulama içinde bulunulması söz konusu değildir.

*Bu çerçevede 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında öğretmen atama sözlü sınavları gerçekleştirilmiş, sınav sonuçları 27 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmiştir.

*Öğretmen adaylarımızın sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazları atama takviminde belirtilmiş olup, itirazlar 03-07 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak ve 14 Ocak 2022 tarihinde sonuçlandırılacaktır. Sonuca ilişkin itirazlar titizlikle incelenecektir.