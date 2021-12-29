BIST 1.895
DOLAR 12,64
EURO 14,34
ALTIN 731,57
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Afyonspor'u uzatmada deviren Fenerbahçe kupada tur atladı

Afyonspor'u uzatmada deviren Fenerbahçe kupada tur atladı

Türkiye Kupası 5. turunda ağırladığı TFF 2. Lig ekibi Afyonspor'u normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatma bölümleri sonunda 2-0 yenen Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdırdı.

Abone ol

71. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Valencia meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında daha müsait durumda bulunan Zajc'a çıkardı. Sloven oyuncunun topu kontrol ettikten sonra plase vuruşunda Erdinç Pekgöz meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

90+2. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ortasında altıpas önünde iyi yükselen Zajc'ın kafa vuruşunda kaleci Anıl son anda topu çeldi.

90+4. dakikada Valencia'nın pasıyla ceza yayının sağında topla buluşan İrfan Can'ın arka direğe plasesinde meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

Karşılaşmanın normal süresinde gol olmadı.

93. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi-Samuel, ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 94'üncü dakikada topun başına geçen Valencia, takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0

99. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Novak'ın soldan pasında altıpasın kenarında topla buluşan Osayi-Samuel, şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe: 2 - 0 :Afyonspor

Stat: Ülker
Hakemler: Turgut Doman, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey

Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Szalai, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 94 Novak), Nazım Sangare (Dk. 61 Osayi-Samuel), Crespo, Meyer (Dk. 46 Zajc), Burak Kapacak (Dk. 46 Mert Hakan Yandaş), Rossi (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Pelkas (Dk. 73 Serdar Dursun), Valencia

Afyonspor: Anıl Atağ, Emre Dayan (Dk. 77 İsmail Haktan Odabaşı), Nazmi Candoğan, Erdinç Pekgöz (Dk. 103 Mert Üner), Celal Hanalp, Alper Tursun, Süleyman Olgun (Dk. 77 Taha Can Velioğlu), Doğan Ateş (Dk. 65 Feyyaz Belen), Doğukan Emeksiz (Dk. 89 İlke Tankul), Erhan Şentürk, Fatih Aktay (Dk. 103 Cihan Özkara)

Goller: Dk. 94 Valencia (Penaltıdan), Dk. 99 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 65 Nazmi Candoğan, Dk. 79 Erhan Şentürk, Dk. 84 Alper Tursun, Dk. 87 Anıl Atağ (Afjet Afyonspor), Dk. 72 Crespo, Dk. 108 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)

ÖNCEKİ HABERLER
Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? Akaryakıt fiyatları düşer mi?
Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? Akaryakıt fiyatları düşer mi?
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP milletvekili Pervin Buldan hakkında soruşturma başlattı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP milletvekili Pervin Buldan hakkında soruşturma başlattı
Koruma altındaki 685 gencin ataması yapılacak
Koruma altındaki 685 gencin ataması yapılacak
Kırıkkale'de yolun ortasında kendiliğinden yanan ateş ekipleri alarma geçirdi
Kırıkkale'de yolun ortasında kendiliğinden yanan ateş ekipleri alarma geçirdi
Szalal'den sonra Kim Min-Jae'ye de dev talip
Szalal'den sonra Kim Min-Jae'ye de dev talip
İstanbul Boğazı trafiği Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi nedeniyle askıya alındı
İstanbul Boğazı trafiği Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi nedeniyle askıya alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: TURKOVAC yarından itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: TURKOVAC yarından itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacak
Türkiye 29 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 29 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Nureddin Nebati: 20 Aralık gecesi hiçbir müdahalede bulunulmadı
Nureddin Nebati: 20 Aralık gecesi hiçbir müdahalede bulunulmadı
Akdeniz açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem oldu
Akdeniz açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem oldu