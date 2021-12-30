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Kılıçdaroğlu randevusu olmamasına rağmen MEB'e gidecek

Kılıçdaroğlu randevusu olmamasına rağmen MEB'e gidecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 13.00'te randevusu olmadığı halde Milli Eğitim Bakanlığına gideceğini duyurdu.

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Randevusu olmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet kurumlarına gidip içeri girmek isteyen Kılıçdaroğlu bu kez de Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğini duyurdu.

Daha önce Merkez Bankası'na giderek görüşme gerçekleştiren, TÜİK binasına randevusu olmamasına rağmen girmeye çalışan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından perşembe günü saat 13.00'te Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğini duyurdu.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: İZİN ALMAK İÇİN EMİR ALDIĞINIZ ÜLKELERİN BÜYÜKELÇİLERİNE GİDİN

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için randevu almadan devletin kurumlarına gidiyor. 

Cumhurbaşkanı adayınıza Ajans karar verecek. İzin almak için emir aldığınız ülkelerin büyükelçilerine gitseniz daha doğru olur. Ortağınız Meral Akşener, öyle yapıyor." sözleriyle tepki gösterdi.

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