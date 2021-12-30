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Vakalar patladı yılbaşı öncesi yasak geldi

Vakalar patladı yılbaşı öncesi yasak geldi

 GÜNEY AMERİKA ülkesi Peru'da, Kovid-19 vaka sayılarının hızla artması nedeniyle yeni yıl kutlamalarında ülkedeki tüm plajlar ve havuzlar halka kapatıldı.

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Peru Sağlık Bakanı Hernando Cevallos, düzenlediği basın toplantısında, salgının önüne geçmek ve kalabalık toplantıları önlemek amacıyla kısıtlamalara gidildiğini belirtti.

Önceliklerinin halkın sağlığını korumak olduğunu dile getiren Cevallos, "Ülkedeki plajların, göllerin ve havuzların 31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde kullanılmasına izin verilmeyecek. Yaz günlerinin geri kalanında ise belli bir kapasiteyle maske kullanımı, mesafe gibi önlemlere saygı duyularak plajlara girilebilecek." ifadesini kullandı.

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