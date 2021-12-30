Niğde'de film gibi olay! Kadın 6 metrelik çukura düşünce ortaya çıktı: Gören inanamadı

NİĞDE Kalesi’nin 6 metre altına yaklaşık 200 metre uzunluğunda tünel kazan definecilerin üzerine o sırada kaleyi gezen bir kadın düştü. Kadın düştüğü yerden ekipler tarafından çıkartılırken defineciler ise kaçtı.

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Edinilen bilgiye göre, Niğde Kalesi’ni gezen Rukiye U. adlı kadın bir anda çukura düştü. Yaklaşık 6 metre aşağı düşen Rukiye U.’yu gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 6 metre derinlikteki çukura düşen Rukiye U.’yu bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı kurtarılan Rukiye U. ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.



Olay anında orada bulunan bir görgü tanığı; yaralı olarak kurtarılan Rukiye U.'nun ekiplere, düştüğü çukurda iki kişinin bulunduğunu ve tünelin diğer ucundan kaçarken gördüğünü söyledi. Ekipler Kale çevresinde önlemler alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemede kalenin yanında bulunan eski bir binanın içerisinden kalenin altına tünel kazıldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Bir anda düştüm ama nasıl olduğunu hatırlamıyorum"

Yaralı kurtarılan Rukiye Ulusoy ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Ulusoy, yaşadığı ilginç olayı anlatarak, "Yürüyordum önümden iki tane kadın geçti. Bir anda düştüm ama nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Niğdeliyiz ama İstanbul’da yaşıyorum. Kaleye gezmeye gitmiştik” dedi. Rukiye Ulusoy'un Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Öte yandan bir görgü tanığı ekiplere yaptığı açıklamasında, Rukiye Ulusoy'un düştüğü çukurda iki kişinin bulunduğunu ve tünelin diğer ucundan kaçarken gördüğünü söyledi.