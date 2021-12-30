'Yılbaşı' için ürperten uyarı: 2 virüs birden bulaşabilir! Doktorlar hastalanmaya başladı

"Sadece kapalı mekânlar değil, evlerde bir araya gelecek 3, 4 aile bile hastalığın kendi içlerinde yayılmasına neden olabilir. Omicron’un yayılım hızı korkutuyor. Tüm vatandaşlarımız hem yeni yılda hem de tehlike geçene kadar tıpkı pandeminin ilk dönemindeki gibi çok sıkı tedbirler almalı."