'Yılbaşı' için ürperten uyarı: 2 virüs birden bulaşabilir! Doktorlar hastalanmaya başladı
TÜRKİYE Omicron varyantının ardından 35 bini geçen günlük vaka sayılarıyla boğuşurken uzmanlardan daha da korkutan açıklamalar peş peşe geldi. Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yılbaşı kutlamalarında aynı anda iki virüsü birden kapma tehlikesi olduğunu belirtip uyardı: Çocuk hastalar artıyor. Son bir haftalık süreçte özellikle asistan doktorlar ve öğrenciler arasında virüs yayılıyor...
Türkiye birden fırlayan koronavirüs vakalarıyla boğuşuyor. Pastanelerde ciddi bir yoğunluk yaşanmıyor gibi görünse de özellikle çocuk hasta sayısı hızla yükseliyor. Son 24 saatte 36 bin 684 kişinin testi pozitif çıktı, 142 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlardan özellikle yılbaşı kutlamaları için uyarı üstüne uyarı gelmeye başladı. Aman dikkat 2 virüsü birden kapabilirsiniz...
Asistan doktorlar ve öğrenciler arasında arttı
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, son bir haftalık süreçte özellikle asistan doktorlar ve öğrenciler arasında Kovid-19 bulaşanların sayısının arttığını belirtti. Hastaneye yatışlarda artış olmadığını söyleyen Prof. Dr. Tükek şu uyarılarda bulundu:
“Maalesef birçok arkadaşımız enfekte olmuş durumda. Meslektaşlarımız hasta arkadaşlarını idareye etmeye çalışıyorlar ancak Omicron varyantı Avrupa’daki gibi yayılım gösterirse sıkıntı yaşayabiliriz. Yeni yıla girerken tüm vatandaşlarımızın maske ve sosyal mesafe kuralına uymasını öneriyoruz."
"Sadece kapalı mekânlar değil, evlerde bir araya gelecek 3, 4 aile bile hastalığın kendi içlerinde yayılmasına neden olabilir. Omicron’un yayılım hızı korkutuyor. Tüm vatandaşlarımız hem yeni yılda hem de tehlike geçene kadar tıpkı pandeminin ilk dönemindeki gibi çok sıkı tedbirler almalı."