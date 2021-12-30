Ayşe Hatun Önal kaç yaşında anne ve babası kimdir?Ayşe Hatun Önal şarkıları

Bir dönem podyumların aranılan ismi olan, sonra müzik dünyasına giren Ayşe Hatun Önal şu sıralar çok zor günler geçiriyor. Babasının ardından annesi Şengül Önal'ı da beyin kanamasından kaybeden Ayşe Hatun Önal depresyona girdi. Bu haberin ardından Ayşe Hatun Önal'ın annesi kimdir, kaç yaşında öldü soruları merak edildi.

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Babası Remzi Önal'ın ardından annesi Şengül Önal'ı kaybeden şarkıcı Ayşe Hatun Önal, inzivaya çekildi. Depresyona girdiği ileri sürülen şarkıcı, evinden dışarı çıkmıyor. Annesini beyin kanamasından kaybeden Ayşe Hatun Önal çok zor günler geçiriyor, kendini evine kapatan bir dönemin ünlü modeli kimseyle konuşmuyor. Bu haberin ardından Ayşe Hatun Önal'ın annesi kimdir, kaç yaşında öldü soruları merak edildi.

Podyumdaki başarısıyla fırtınalar estiren ve sonrasında şarkıcılık yapmaya başlayan Ayşe Hatun Önal, önce babası Remzi Önal'ı, ardından annesi Şengül Önal'ı beyin kanaması nedeniyle kaybetti. Peş peşe aldığı ölüm haberleriyle yıkılan şarkıcı, ortalardan kayboldu.

Dışarı çıkmıyor: Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, herkesle irtibatı kesen Önal, kendisini eve kapattı. Anne ve babasını kaybettikten sonra yaşadığı acıları kaldıramayan şarkıcının depresyona girdiği ileri sürüldü. Önal, aylardır evden kapı dışarı çıkmadığı gibi kimseyle görüşmüyor ve kimsenin telefonunu da açmıyormuş.

Ayşe Hatun Önal kimdir:

Ayşe Hatun Önal, 29 Temmuz 1978 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Adana Borsa Lisesi'nden mezun olan Önal, Eskisehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü 2. sınıftayken bıraktı. Anadolu Üniversitesi'nde okurken özel bir şirketin halkla ilişkiler sorumlusu olarak iş hayatına başlayan Ayşe Hatun Önal, 1999 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilerek modellik hayatına başladı.

Uzun süre modellik yaptıktan sonra Can Gürzap'tan diksiyon dersleri alarak kariyerine sunuculukla devam etti. 2003 yılında en büyük hayali olan müzik dünyasına, “Sonunda” adlı albümü ile adım attı. Piyasaya çıkan albümünün çıkış parçası olan “Çeksene Elini”nin sözlerini de kendisi yazdı. 1.81 metre boyundaki sanatçı Aslan burcudur.