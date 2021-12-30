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Hem sıfır hem ikinci el telefonda taksit limiti yükseldi Resmi Gazete'de yayınlandı

Hem sıfır hem ikinci el telefonda taksit limiti yükseldi Resmi Gazete'de yayınlandı

Sıfır ve yenilenmiş ikinci el telefon alımlarında uygulanan limit sınırı yükseltildi. Daha önce 3500 lira olan limit 5 bin liraya yükseltildi. Sıfır telefon alımlarında 3 ay ikinci el alımlarında 6 ay taksit yaptırılabilecek.

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Fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında 6 ay, fiyatı 5 bin liranın üzerindeki cep telefonu satışlarında ise 3 ay taksit yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) cep telefonlarında "yenilenmiş ürün teşviki" kapsamında fiyat limitlerinde ve taksit sayılarında yaptığı değişikliğe uygun düzenlemeye gidildi.

Buna göre, fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan "yenilenmiş ürün" niteliğindeki cep telefonu satışlarında 6 ay taksit uygulanacak.

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