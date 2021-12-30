Ümit Özdağ'ın başı belada! İzmir Emniyeti Özdağ hakkında 3 ayrı suçtan suç duyurusu yaptı

İZMİR'de bir kuyumcuya girip, Suriye kökenli Türkiye vatandaşına kimlik ve ruhsat soran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu yapıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün suç duyurusunda Özdağ'a 3 ayrı suçlama yapıldı.

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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, İzmir'de Suriye kökenli Türkiye vatandaşı bir kişinin işlettiği kuyumcuya girerek kimlik ve dükkanının ruhsatını sormasının ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk kez net biçimde Ümit Özdağ’ın yaptıklarıyla ilgili yasal yollara müracaat etti" diyen Alçı, suç duyurusunun devletin karının neticesi olduğunu, olay İzmir'de gerçekleştiği için İzmir'de yapıldığını söyledi.

Alçı, Ümit Özdağ ile ilgili İzmir Emniyeti'nin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Nüfuzu kötüye kullanma" , " Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla başvurduğunu söyledi.

Alçı ayrıca şunları yazdı:

"İlgili devlet kurumları Torbalı cinayeti sonrası takındığı tavırdan itibaren Ümit Özdağ ve yakın ekibini radara almış.

Torbalı hadisesinde Ümit Özdağ ve ekibi o kadar sağduyudan uzak şekilde halkı birbirine kırdırma yönünde kışkırtıcı davranmış ki bu durum tüm güvenlik bürokratlarını rahatsız etmiş.

İtiraf edeyim bu konuda duyarlı olduğunu iddia eden ben bile Torbalı hadisesinden sonra Özdağ’ın yaptıklarının farkında değildim. Gündem yoğunluğundan bu tür önemli şeyler biz köşe yazarlarının bile gözünden kaçabiliyor. Fakat devletin gözünden kaçmamış bu süreç.

Son kuyumcu hadisesinin de bardağı taşıran son damla olduğunu öğrendim."