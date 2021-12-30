ABD alarmda! ABD Başkanı Biden ve Fauci ölüm listesinde çıktı Silahlarla yakalandı

ABD alarma geçti. 25 yaşındaki bir adam, içerisinde ABD Başkanı Joe Biden ve Dr. Anthony Fauci'nin isimlerinin de bulunduğu öldürme listesi ve AR-15 silahlar ile yakalandı.

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ABD'nin Iowa eyaletinde 25 yaşındaki bir adam, içerisinde ABD Başkanı Joe Biden ve Dr. Anthony Fauci'nin isimlerinin de bulunduğu öldürme listesi ve AR-15 silahlar ile yakalandı. Zanlının bu isimleri öldürmek için Washington DC'ye gitmeye çalıştığı belirtildi.

25 yaşındaki zanlının ismi Kuachua Brillion Xiong olarak açıklanırken, zanlı yakalandığı sırada üzerinde AR-15 tüfek, mühimmat, sağlık ekipmanları, zırh ve içinde ABD Başkanı Biden ve Dr. Anthony Fauci'nin isimlerinin de yer aldığı bir öldürme listesi olduğunu söyledi.

Ekipler Xiong'un Sacramento'daki evinden çıktığını ve yetkili isimleri öldürmek için doğrudan Beyaz Saray'a gideceğini açıkladı. Xiong'un öldürme listesinde eski ABD Başkanı Barack Obama ve Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in de yer aldığı belirtildi.