BIST 1.908
DOLAR 13,03
EURO 14,75
ALTIN 750,27
HABER /  GÜNCEL

KDK'ya şikayet yağdı Bazı sokak hayvanları çocuklar için tehlike

KDK'ya şikayet yağdı Bazı sokak hayvanları çocuklar için tehlike

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sokak hayvanlarına ilişkin tedbirlerin alınması yönünde başvurular yapıldığını, bunların incelenmesinin ardından kamu kurumlarına ve belediyelere önlem almaları için gönderildiğini bildirdi.

Abone ol

KDK'den yapılan açıklamaya göre, kuruma sokak hayvanlarının yarattığı tehlikeye ilişkin çok sayıda başvuru yapıldı. Kurum, bu talepleri incelemeye aldı.

Bazı başvurularda özellikle okul güzergahındaki sahipsiz hayvanların çocuklar için oluşturduğu tehlike ile sokak köpeklerinin kalabalığın yoğun olduğu yerlerde uygunsuz beslenmesinden kaynaklanan risklere dikkat çekildi.

Bazı başvurucular ise saldırgan sokak hayvanlarının belediyeler tarafından toplanmasından bir süre sonra aynı yere tekrar bırakıldığı yönünde şikayette bulundu. Başvurucular, bu şekilde davranan belediyelerin, yükümlülüklerine ve hukuki normlara ters düştüğünü öne sürdü.

KDK, vatandaşlardan gelen başvuruları inceleyip ilgili kamu kurumlarına ve belediyelere önlem alınmak üzere gönderiyor. Önlem alınmadığı hallerde ise denetim yaparak konu hakkında tavsiye kararı verebiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Balon balığı avcılığına yeni kurallar getirildi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Balon balığı avcılığına yeni kurallar getirildi! Resmi Gazete'de yayımlandı
TURKOVAC bugünden itibaren şehir hastanelerinde! Fahrettin Koca açıkladı
TURKOVAC bugünden itibaren şehir hastanelerinde! Fahrettin Koca açıkladı
ABD alarmda! ABD Başkanı Biden ve Fauci ölüm listesinde çıktı Silahlarla yakalandı
ABD alarmda! ABD Başkanı Biden ve Fauci ölüm listesinde çıktı Silahlarla yakalandı
Bu tabloya dikkat! Grip mi yoksa koronavirüs mü? Vakalar patladı belirtileri çok benziyor
Bu tabloya dikkat! Grip mi yoksa koronavirüs mü? Vakalar patladı belirtileri çok benziyor
Hem sıfır hem ikinci el telefonda taksit limiti yükseldi Resmi Gazete'de yayınlandı
Hem sıfır hem ikinci el telefonda taksit limiti yükseldi Resmi Gazete'de yayınlandı
Sadakatsiz Ali hastalığı nedir gerçekte kim oynuyor Alp Akar yaşı kaç?
Sadakatsiz Ali hastalığı nedir gerçekte kim oynuyor Alp Akar yaşı kaç?
İzmir'de ömrü boyunca kullanmadı! Hayatının şokunu yaşadı: Olaydan yaklaşık 2 saat sonra...
İzmir'de ömrü boyunca kullanmadı! Hayatının şokunu yaşadı: Olaydan yaklaşık 2 saat sonra...
 Bettina Kuperman kimdir kaç yaşında Ferman Algül eşi ne iş yapıyor?
 Bettina Kuperman kimdir kaç yaşında Ferman Algül eşi ne iş yapıyor?
Ankara'da DEAŞ operasyonu 23 gözaltı
Ankara'da DEAŞ operasyonu 23 gözaltı
Adana'da 28 yıllık polis memuru eşinden ayrılmak istedi! Kabusu yaşadı: Sizin kolunuzu, bacağınızı keseceğim
Adana'da 28 yıllık polis memuru eşinden ayrılmak istedi! Kabusu yaşadı: Sizin kolunuzu, bacağınızı keseceğim