Ekonomik güven endeksi düşüşte TÜİK rakamları açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks kasımda 99,3 iken aralıkta yüzde 1,8 gerileyerek 97,6'ya düştü. Endeksteki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.Abone ol
Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 99,3 iken, Aralık ayında %1,8 oranında azalarak 97,6 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Aralık ayında %3,1 oranında azalarak 68,9 değerini, reel kesim güven endeksi %1,7 oranında azalarak 110,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,5 oranında azalarak 118,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,4 oranında azalarak 121,5 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %3,9 oranında azalarak 90,0 değerini aldı.