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Turkovac'a ilgi büyük! Şehir hastanelerinde aşı yaptırmak için sıraya girdiler

Turkovac'a ilgi büyük! Şehir hastanelerinde aşı yaptırmak için sıraya girdiler

Koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı Turkovac'ın şehir hastanelerinde uygulanmasına başlandı. Yerli aşıyı bekleyen vatandaşların aşı olmaya ilgi gösterdiği görüldü. Dün Bakan Koca da hatırlatma dozu olarak Turkovac yaptırmıştı.

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Acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın ülke genelindeki şehir hastanelerinde uygulanmasına başlandı.

Yaygın kullanımına başlanan TURKOVAC aşısı, Ankara Şehir Hastanesinin Genel Hastane bölümünde de uygulanıyor.

Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaşın aşı yaptırmak için sıraya girdiği hastanenin 10 aşı odasında TURKOVAC yapılıyor. Yaşanan yoğunluğa göre aşı odası sayısının artırılabileceği belirtiliyor.

TURKOVAC aşısı yapılan Gazi Koç, iki doz BioNTech aşısı yaptırdığını, hatırlatma dozu için de TURKOVAC'ı beklediğini belirtti. Koç, "Dün Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da TURKOVAC aşısı yaptırdı. Ben de Türk hocalarımıza güvenerek yerli aşıyı tercih ettim." ifadesini kullandı.

Daha önce üç doz Sinovac aşısı yaptırdığını ifade eden Fatih Topaloğlu ise "Hatırlatma dozu olarak yerli aşımız TURKOVAC'ı bekledim ve aşımı oldum. Herkese aşı olmasını tavsiye ederim." diye konuştu.

İlk aşıyı Bakan Koca dün oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun ardından Ankara Şehir Hastanesi’nde hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı yaptırdı.

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