Suudi Arabistan Kabe ve Mescid-i Nebevi'de kısıtlamayı geri getirdi! Konsere ise sınırlama yok
Suudi Arabistan, Kovid-19 önlemleri kapsamında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de sosyal mesafenin yeniden uygulanmaya başlanacağını açıkladı. Geçtiğimiz hafta düzenlenen müzik festivallerinde koronavirüs önlemlerine dikkat edilmemişti.Abone ol
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Başkanlığından bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Kovid-19 vakalarında görülen artış üzerine kutsal mekanlarda yeniden kısıtlamalar getirildi.
Karar gereği yarından itibaren Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de sosyal mesafe uygulanacak.
Suudi Arabistan, 15 Ekim'de Kovid-19 kısıtlamalarını hafifletme çerçevesinde Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin vereceğini duyurmuştu.
Suudi Arabistan'da Kovid-19 salgınında bugüne kadar 8 bin 874 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 554 bin 665'e ulaştı.
Müzik festivalleri düzenlediler
Yıllardır insan hakları ihlalleri ve kadınlara yönelik baskılarla anılan Suudi Arabistan'da son yıllarda yaşanan değişimin son göstergesi, başkent Riyad'da düzenlenen, kadın ve erkek müzikseverlerin elektronik müzik eşliğinde dans ettiği Soundstorm festivali olmuştu. Geçtiğimiz hafta düzenlenen konserlerde önlemler hiçe sayılmıştı