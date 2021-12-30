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Dolar birden fırladı ve 13 lirayı aştı! İşte 30 Aralık 2021 döviz kurları

Dolar birden fırladı ve 13 lirayı aştı! İşte 30 Aralık 2021 döviz kurları

Doların yine ateşi çıktı ve 13 liranın üzerine çıktı. Euro/TL 15'in üzerine çıktı. Merkez Bankası müdahaleleri ve kur korumalı mevduat düzenlemesiyle 10,27'ye kadar gerileyen kurda hafta başından bu yana yükseliş var.

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Geçen hafta başında 18,36’lık zirveyi gördükten sonra 10,27’ye kadar gerileyen dolar/TL’de son günlerdeki yükseliş eğilimi bugün de devam ediyor. Dün 12 lirayı aşarak 12,88’i gören kur, bugün de 13 lirayı aştı ve 13,30 seviyesini gördü. Euro/TL’de de 15 seviyesi aşıldı.

Saat 09:15 itibariyle piyasalar: Dolar 13 lirayı aştıktan sonra 13.30 lira seviyesinin üzerine çıktı. Euro ise 15.13 liranın üzerinde seyrediyor. Gram altın 737 liradan, çeyrek altın ise 1.222 liradan satılıyor.

Dün akşam katıldığı bir canlı yayında “Dolar neden yükseliyor?” sorusuna yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Doların yükseldiği falan yok. Bu salınımlar yukarı, aşağı giderek kendi dengesine girecek” demişti.

Dolarda sert düşüşün yaşandığı geceyi de anlatan Nebati, “Yerimde duramıyorum döviz düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum” ifadelerini kullandı.

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