Alp Akar kaç yaşında kimin oğlu Alp Akar kaç yaşında?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz dün akşam son bölümü ile yine gündem oldu. Konusu kadar oyuncu kadrosu ile konuşulan diziye damga vuran genç isimlerden biri de Ali yani Alp Akar oldu. Peki Sadakatsiz'de Ali'yi canlandıran Alp Akar kimdir, Ali'nin hastalığı nedir?

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Sadakatsiz dizisinde Asya ve Volkan'ın çocuğu Ali'nin kim olduğu merak ediliyor. Sadakatsiz Ali karakterini Alp Akar canlandırmaktadır. Peki ama Sadakatsiz'in Ali'si Alp Akar kaç yaşındadır? Ali'nin hastalığı nedir?

Sadakatsiz dizisi konusuyla dikkat çektiği gibi oyuncu kadrosuyla da merak uyandırıyor. Sadakatsiz dizisinin çocuk oyuncusu Alp Akar dizide Ali karakterini canlandırmaktadır. Peki ama Sadakatsiz Ali kaç yaşındadır?

Sadakatsiz Ali kimdir kaç yaşında?

Sadakatsiz dizisinde Ali karakterine Alp Akar hayat vermektedir. Sadakatsiz Ali karakterini canlandıran Alp Akar 14 yaşındadır. On bir yaşında. Asya ve Volkan’ın oğlu. Tekirdağ’da doğmuş büyümüş. Çocuktan ziyade, kocaman bir adam. Hassas, düşünceli, neşeli. Annesini de babasını da çok seviyor ama babasıyla daha arkadaş gibi. Annesi doktor olduğu, zaman zaman nöbete kaldığı için, babasıyla daha sağlam bir ilişki kurmuş. Annesi ve babasının boşanmasından, arkadaşı Selen’in yaşadığı üzüntüleri yaşamaktan deli gibi korkuyor.

Alp Akar kimdir kaç yaşında?

Alp Akar, 27 Şubat 2006 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Orta öğretim öğrencisi olan Akar, Canım Ailem dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Sırasıyla Geniş Aile, Umutsuz Ev Kadınları, Hayat Dediğin, Vicdan, Kertenkele, Çifte Saadet, Güldüy Güldüy Show ve Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol almıştır.