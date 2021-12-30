CHP'den Devlet Bahçeli'ye Ekrem İmamoğlu cevabı: Size birkaç gömlek büyük gelir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "İmamoğlu suçluysa elbette görevinden alınmalı" çıkışına tepki gösterdi. Özel, "İmamoğlu'na bu suçlamayı yöneltmek size birkaç gömlek büyük gelir" dedi.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanlığı’nın İBB için başlattığı ‘teftiş’ hakkında, “Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınmasını mı istiyorsunuz” sorusuna “Suçluysa elbette görevinden alınmalı. Büyükşehir Belediye Meclisi de yeni başkanı seçmelidir. Bu işin şakası yoktur. İçişleri Bakanlığının özel teftişinden suçlu olmayanın rahatsız olmasına da gerek yoktur. Eğer suç var ise cezası da olmalıdır" cevabı vermişti.

Size bir kaç gömlek büyük gelir

Bahçeli’nin bu açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı; “Devlet Bahçeli, siz ki tekrar seçimlerde Abdullah Öcalan’ın mektubuna bel bağlamış bir ittifaksınız, İmamoğlu’na bu suçlamayı yöneltmek size birkaç gömlek büyük gelir. İstanbullunun size vermediği yetkiyi Suç İşleri bakanınızın kumpaslarıyla mı alacaksınız. Akıllanmayacaksınız!”