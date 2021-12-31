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Kayınpederini bıçaklayan gelinin cezası belli oldu

Kayınpederini bıçaklayan gelinin cezası belli oldu

BAĞCILAR'da eşiyle tartıştıktan sonra kayınpederi ile de kavga eden ve kavganın büyümesiyle meyve bıçağı ile kayınpederini göğsünden bıçaklayarak yaralayan, Buket Güneş hakkında "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.  

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Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Buket Güneş katıldı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.  Son duruşmada mütalaasını açıklayan savcı sanık hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılmışsa da eylemin kasten yaralama suçunu oluşturduğunu belirtti. 

Kayınpeder şikayetinden vazgeçti

Mağdur kayınpeder Nihat Güneş celse arasında gelinine yönelik şikayetinden vazgeçtiğine dair dilekçe sundu. Duruşmada son savunmasını yapan tutuksuz sanık Buket Güneş "Ben bilerek isteyerek bir şey yapmadım. Üzerime kapıyı kilitlediler, kendimi korumak için yaptım. Pişmanım, beraatımı isterim" dedi. Mahkeme heyeti sanığa kasten yaralama suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası vererek davayı bitirdi.

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