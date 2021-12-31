Sınırda 145 kilometrelik duvar teröristlere, kaçakçılara ve göçmenlere engel oluyor

Türkiye-İran sınırının Iğdır ve Ağrı hattında inşa edilen 145 kilometrelik güvenlik duvarı, düzensiz göçmenlerin ülkeye geçişini engellemenin yanı sıra kaçakçılık faaliyetleri ve terör olaylarının önlenmesini sağladı.

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Cumhurbaşkanlığınca Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında başlatılan ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye-İran sınırının Iğdır ve Ağrı bölümünde 2020 yılında yapımı tamamlanan 145 kilometrelik güvenlik duvarı, başta teröristler olmak üzere yurda yasa dışı geçiş yapmak isteyenler ile kaçakçılık faaliyetlerini önlemede güvenlik güçlerine önemli katkı sunuyor.

Sınır hattındaki her türlü olumsuzluğa karşı devletin sağladığı destekle teknolojinin tüm imkanlarını kullanan Mehmetçik, sorumluluk sahasındaki sınırların gözetlenmesi ve kontrolün sağlanması maksadıyla gece gündüz görev yapıyor.

Sınıra yapılan duvar ve çevresindeki başta gece görüş özellikli kameraların yanı sıra her türlü titreşim hareketlerini tespit edebilen akustik sistemler vasıtasıyla düzensiz göçmen geçişleri ile kaçakçılık olaylarını önleyen, araziye hakim deneyimli personel, sınırı 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz gözetliyor.

Elektronik, elektromanyetik ve akustik sistemlerle sınırda tedbir alan güvenlik güçleri, hudut hattındaki menfezler başta olmak üzere yurt dışındaki teröristler ile düzensiz göçmenlerin geçiş noktalarına yerleştirilen kamera, projektör ve aydınlatma cihazları sayesinde her türlü yasa dışı faaliyeti engelliyor.

Düzensiz göçmenlerin sınırdan geçişlerinin ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hudut hattında nöbet tutan Mehmetçik, özellikle İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen yabancıları henüz sınırın dışındayken entegre güvenlik sistemleri ile anında tespit ediyor.

Güvenlik duvarı sayesinde düzensiz göçmenlerin yurda girişi engellenirken teşebbüste bulunanlar ise ülke sınırlarına giremeden geri püskürtülüyor.

Düzensiz göçmenler sınırın dışında önlendi

Sınır hattı boyunca devriye görevi yürüten ve her türlü olaya karşı teyakkuz halinde olan Mehmetçik, sınır güvenlik sistemlerinin sunduğu imkanlardan da yararlanarak son bir yılda hudut hattının ötesinde tespit ettiği binlerce düzensiz göçmenin yurda girişini engelledi.

Mehmetçiğin yanı sıra Ağrı ve Iğdır emniyet müdürlükleri ekipleri de hem uygulama noktaları hem de devriye görevleriyle düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıyor.

Göç hareketliliğini minimize etmek için en küçük istihbarat bilgisini titizlikle değerlendiren polis, hem havadan hem de karadan göçmen kaçakçılarına yönelik başarılı operasyonlar düzenliyor.

Kent merkezindeki metruk binalar başta olmak üzere otobüs durakları ve otogarlara kadar pek çok noktada denetimlerini sürdüren ekipler, yurda kaçak girenleri yakalıyor.

Göçmen kaçakçılığını organize eden 56 kişi tutuklandı

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir yılda düzensiz göçmenlerin yurda girişini organize edenlere yönelik 73 operasyon yaptı.

Bu operasyonlarda düzensiz göçmen kaçakçılığını organize ettikleri gerekçesiyle yakalanan 149 kişiden 56'sı tutuklandı, 26'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri salıverildi.

Yıl boyunca Ağrı'nın yanı sıra Iğdır'da da hem polis hem jandarma hem de gümrük muhafaza memurlarınca yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine yollanmak üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Düzensiz göçmenlerin yüzde 75'i Afganistanlı

Ağrı Valisi Osman Varol, AA muhabirine, İran sınırındaki Ağrı'da son yıllarda yakalanan düzensiz göçmenlerden yüzde 75'inin Afganistan, yüzde 10'unun Pakistan, yüzde 10'unun İran, yüzde 5'inin de diğer ülke vatandaşlarından oluştuğunu söyledi.

Ağrı-Iğdır sınırındaki güvenlik duvarının önemine işaret eden Varol, şunları dile getirdi:

"Temmuz 2021'de Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesiyle Afganistan vatandaşlarının ülkelerini terk etme sayısında artış bekleniyordu. Türkiye'nin hem transit hem de hedef ülke olması sebebiyle Afganistan vatandaşlarının sınırlarımızdan illegal giriş yaparak gelmesi beklenilmekteydi ancak yeni bir göç dalgası karşısında sınırımızda tamamlanan duvarın üzerine tel örgüler çekilmesi, kamera sistemlerinin geliştirilmesi, aydınlatma sistemlerinin kurulması ve devriye yolu yapılması gibi birçok önlem alınmıştır. Sınırda görevli personel sayısı artırılarak ülkemize giriş yapmak isteyenler engellenmiştir. Bu yıl Ağrı sınırından düzensiz göçmenlerin kaçak geçişlerine ilişkin engellenen kişi sayısı 28 bin 509'dur."

Göçmenler duvarı aşamayınca gümrük kapısındaki yakalamalar yüzde 750 arttı

Varol, kolluk kuvvetlerinin titiz çalışmasıyla hem düzensiz göçmenlerin hem de organizatörlerin yakalandığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"2020 ile 2021 yıllarını karşılaştıracak olursak kent içindeki yakalama oranları geçen yıla göre yüzde 60 oranında, hudut birliklerince ülkemize giriş yapmadan engellemeler ise yüzde 6 civarında azalmıştır. İlimizde yakalanarak ülkelerine geri gönderilen yabancı oranında ise yüzde 70 artış yaşanmıştır, operasyonlarda göçmenlerin ülkemize girmelerinde kolaylık sağlayan organizatörlerin yakalanmalarında yüzde 15'lik artış olmuştur. Organizatörlere mahkemelerce verilen tutuklama ve adli kontrol kararları sonrası araç kullanarak yapılan göçmen kaçakçılığı suçu yüzde 170 oranında azalmıştır. Gürbulak Gümrük Müdürlüğündeki düzensiz göçmen yakalamalarında ise geçen seneye göre yüzde 750 oranında artış görülmektedir. Bu artışın sebebi ise sınırda yapımı tamamlanan duvarın olması ve alınan askeri önlemlerdir."

Güvenlik duvarı beklenen göç dalgasına "set" oldu

Güvenlik duvarı ve güvenlik güçlerinin sıkı takibiyle bu yıl Afganistan'dan Türkiye'ye beklenen göçmen akımının en aza indirildiğine dikkati çeken Varol, şunları kaydetti:

"Sınırımıza örülen duvar ve diğer önlemler sayesinde ülkemize girişler önemli ölçüde azalmış ve bu durum ilimizdeki yakalamaların oranında açıkça görülmektedir. İlimizdeki yakalamalarda gümrük birimlerince yapılan yakalamalar önemli yer kaplamakta, bu da duvarı aşamayan düzensiz göçmenlerin gümrüklü alanlardan geçmeye yönlendiğini göstermektedir. İlimizde yakalanan düzensiz göçmenlerin geri gönderilme oranındaki yüksek artış da düzensiz göçle mücadelede kapsamında önem arz etmektedir. Kolluk görevlerince yapılan operasyonlarda organizatörlerin yakalanmasındaki artış ve adli yaptırımlar, organizatörlerin direncini kırmaktadır.

Düzensiz göçmenlerle yapılan mülakatlarda duvarı geçemeyerek geri dönen, geçmek için birden fazla deneme yapan göçmenlerin sayısında ciddi oranda artış görülmektedir."

Varol, hudutta oluşturulan sınır güvenliği sistemi, kolluk güçleri arasındaki iş birliği, göçmenlerin sınır dışı edilme işlemlerinin kararlılıkla yapılması gibi unsurların düzensiz göçle mücadelede oldukça etkili olduğunu sözlerine ekledi.

Komşu ülkelerin sınırında yasa dışı geçişlere sıkı takip sürüyor

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim de Iğdır'ın İran, Ermenistan ve Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne komşu olduğunu belirterek, yaklaşık 200 kilometrelik sınır hattının bulunduğunu söyledi.

Iğdır'ın kara sınırları açısından Türkiye'nin en önemli kentlerinden olduğunu ifade eden Sarıibrahim, Türkiye-İran sınırının Ağrı-Iğdır bölümündeki modüler beton güvenlik duvarının önemine değindi.

Bu duvarın sınırdan kaçak geçişlerin ve kaçakçılık olaylarının önlenmesinde büyük yararının olduğunu dile getiren Sarıibrahim, "İlimiz etrafında, özellikle İran sınırı bölgesinde 2017'de ortaya çıkan düzensiz göçmen sorunuyla ilgili modüler beton duvar uygulamasına başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından bu süreç yürütülmeye başlandı. 2020 itibarıyla Iğdır çevresinde modüler beton duvar uygulamasını tamamlamış vaziyetteyiz." diye konuştu.

"Sınırın güvenliği için 7 gün 24 saat esaslı çalışmaktayız"

Sarıibrahim, devletin sunduğu teknolojik imkanların güvenlik güçlerine kolaylık sağladığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sınırdaki güvenlik duvarı projesi kapsamında sadece duvar değil, 8 aşamalı güvenlik önemi çalışması yapıldı. Bunların en önemlisi ASELSAN'ımız tarafından yapılan, yerli ve milli teknoloji kullanılan elektro optik kuleler ve elektronik cihazlarla yapılan hem keşif hem de gözetleme unsurlarının, sınır güvenliğinin alınması hususunda teknik altyapı unsurlarının geliştirilmesi çalışmasıydı. Bu altyapı ihtiyacı, Iğdır sınırında tamamlanmış vaziyettedir. Bizler, güvenlik güçlerimizle sınırımızın güvenliği için 7 gün 24 saat esaslı çalışmaktayız. Sınırlarımızın güvenliği ülkemizin içerisinde ortaya çıkabilecek herhangi bir problemin başlangıç noktasındadır. Bu nedenle sınır güvenliği noktasında görev yapan arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum."