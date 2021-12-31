Cinsel istismar vakaları sonrası Diyanet harekete geçti! Kameralı önlem alınacak

Kuran kurslarında çocukların özelikle yatılı eğitim aldığı yerlerde cinsel istismar vakalarının artması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı eğitimin daha sağlıklı olması için kamera takılması dahil olmak üzere pek çok önlem alma kararı aldı.

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Erzurum’daki bir Kuran kursunda gönüllü denetçilik yapan kişinin, yedi erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı, tepkilerin ardından kurslara ilişkin girişimde bulundu. Başkanlık tarafından 22 Aralık’ta 81 il müftülüğüne “eğitim öğretim” temalı yazı gönderdi. Yazıda, “başkanlığa bağlı yatılı Kuran kurslarında eğitimin daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu” belirtildi.

Buna göre, yatılı Kuran kurslarında görev yapan öğreticiler, saat 15.00’ten önce kurstan ayrılmayacak. Nöbetler aksatılmadan ve yatılı olarak tutulacak. İhtiyaç halinde Din Hizmetleri Sınıfı’nda çalışan veya müktesebi olan başkanlık personeli ile derse girme şartı aranmaksızın geçici öğreticilere de mülki amir onayıyla nöbet görevi verilebilecek. Geniş açıya sahip güvenlik kameralarıyla kursun çevresi ve koridorları, kör nokta bırakılmayacak şekilde koruma altına alınacak. Kurslara, öğrencilerin görebileceği şekilde, özel olarak hazırlanan “Bize Yazın” afişleri asılacak.

Belletmenlere inceleme

Yazıda, belletmenlere ilişkin de özel önlemler alındı. Yazıda, müftü ya da müftü yardımcısı başkanlığında üç kişilik komisyonların kurulacağı, halihazırda aktif olarak belletmen olarak görev yapanların yeniden değerlendirmeye alınacağı, uygun görülmeyenlerin ilişiğinin kesileceği belirtildi. Yazıya göre incelemeler bugün tamamlanacak. Ayrıca, 1 Ocak’tan itibaren de belletmen olacaklar için hafız olmak ve 18 yaşından gün almış olmak şartları getirildi.

Peygamberimiz istiyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise 4-6 yaş Kuran kurslarına yönelik yazılı açıklama yaptı. Erbaş, “Peygamberimiz çocuklarımıza 7 yaşına kadar sevginin, saygının, doğruluğun güzelliğini; yalanın, iftiranın kötülüğünü; değerlerimizi, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır gibi temel dini vecibeleri öğretmemizi istiyor. 4-6 yaş Kuran kurslarımızda bunun eğitimini veriyoruz” dedi.