Murat Ongun kimdir aslen nereli İBB Sözcüsü Murat Ongun evlli mi?

Bir televizyon kanalında Nedim Şener'in iddialarına cevap vermek için canlı yayına bağlanan İBB Sözcüsü Murat Ongun açıklamaları ile gündem oldu. Yayını izleyen birçok vatandaş Murat Ongün kimdir, aslen nereli, kaç yaşında sorularına yanıt aradı. Peki İBB Sözcüsü Murat Ongun evli mi eşi kimdir?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde terör iltisaklı personellerin olduğuna ilişkin öne sürülen iddialar canlı yayını karıştırdı. Gazeteci Nedim Şener ile iddialara cevap vermek için programa bağlanan İBB Sözcüsü Murat Ongun arasında tansiyon yükseldi. Bu gelişmenin ardından Murat Ongun merak konusu oldu. Murat Ongün kimdir, aslen nereli, kaç yaşında sorularına yanıt aradı. Peki İBB Sözcüsü Murat Ongun evli mi eşi kimdir?

Murat Ongun kimdir: 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen Murat Ongun, ilk ve ortaöğrenimini Giresun'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.Meslek hayatına 1996 yılında, Ankara'da Show Tv Haber Merkezinde muhabir olarak başlayan Ongun, İstanbul'da Star Tv ve ATV haber merkezlerinde de görev aldı.1999 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi davetlisi olarak seçilen iki Türk gazeteciden biri olarak 2 ay boyunca ABD'de 'Yeni Medya ve Türk-Yunan Çatışma Çözümleri' üzerine eğitim aldı.

Murat Ongun ve eşi Gözdem Ongun’un oğulları Nihat Koray Ongun’un sünnet merasimde

HABERTÜRK TV'nin kurucuları arasında yer alan Ongun kanalda hem yayıncı hem de idareci olarak uzun yıllar çalıştı. Bir süre özel kanallara yapımcılık yaptı. Kurucusu olduğu yaziisleri.com internet sitesiyle dijital haberciliğe devam etti.2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile çalışmaya başlayan Ongun bu görevini şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sürdürmektedir.

'Medyanın İç Savaşı' isimli bir kitabı bulunan Murat Ongun, Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kadın Takımı yöneticisi ve aynı zamanda Voleybol şube sorumlusudur. İngilizce bilen Murat Ongun evli ve 2 çocuk babasıdır.