Abdurrahman Dilipak yerli aşı TURKOVAC'a savaş açtı! 'Bakan Koca'nın yaptığı biyolojik intihar'

Aşı karşıtı miting organize eden Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, şimdi de yerli aşı TURKOVAC'a savaş açtı. TURKOVAC aşısı yaptıran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da "siyasi harakiri, biyolojik olarak intihar"la suçladı.

Abone ol

Abdurrahman Dilipak yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'a savaş açtı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu sonrası TURKOVAC'ın kullanıma açıldığını duyurması üzerine Dilipak, "Yeni kirli bir sayfa daha açıyoruz. Şov başlıyor!" paylaşımı yaptı.

Bakan Koca'ın açıklamaları geldikçe Dilipak'ın da eleştirileri ve söylemleri daha da sertleşti. TURKOVAC için çalışmaların 22 ay önce başlatıldığını hatırlatan Dilipak, "22 ay önce başlamışlar, atı alan üsküdarı geçti, kaç mutasyon, kaç varyant sonrası durum ortada." dedi.

Aşılama oranı en yüksek il olan Ordu'nun vaka sayıları en yüksek il olduğunu hatırlatan Dilipak, "Orduda ne oluyor. Ölümlerin kaynağı, sebebi, sorumlusu kim. Ordu ilinde yaşanan TSK/Orduda yaşanırsa ne olacak! Biyolojik savaş ve Bio Hackerler mevzileniyor" iddiasında bulundu.

Bakan Fahrettin koca ve Bilim Kurulu üyelerinin hatırlatma dozu olarak TURKOVAC yaptırdıkları haberini alıntılayan Abdurrahman Dilipak bu sefer de "Keşke Koca, bu trajediyi hatırlatmasa idi. Yaptığı siyasi harakiri. Biyolojik olarak intihar." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak, Sağlık bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerini de hedef alarak, "Bilim Kurulu kendi varlık sebebini ve meslek ahlakını sorgulasa, kendi geleceklerini, ülkenin geleceğini ve ahiret gününü düşünse bir de" dedi.