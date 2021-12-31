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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den yeni yıl mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den yeni yıl mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2022 için paylaştığı yeni yıl mesajında Turkcell Süper Kupa'yı da kazanacaklarına inandığını söyledi.

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Çebi, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden paylaştığı mesajında, 2021 yılının çifte şampiyonluk kazanan Beşiktaş'ı yazacağını kaydetti. Kazanılan başarıları zafere inanmışların şampiyonluğu olarak nitelendiren Çebi, şunları aktardı:

"Öyle bir şampiyonluk ki pandemi koşulları nedeniyle taraftarımızdan yoksun, yine aynı koşullar nedeniyle sıkıştırılmış fikstürde zaman zaman iki günde bir maç yaptığımız bir şampiyonluk. Öyle bir şampiyonluk ki spor kamuoyunun şans tanımadığı bir sezonda, başından beri bir an olsun inancımı yitirmediğim, bu inancı takımımıza aşıladığım ve takımımızın yanından ayrılmadığım bir şampiyonluk. Öyle bir şampiyonluk ki ekonomik zorluklara rağmen 'Bırakmam Seni' diyen Beşiktaşlıların maddi manevi desteğiyle gelmiş, zafere inanmışların şampiyonluğu. Tekrar tüm Beşiktaşlılara kutlu olsun. Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarımızın yanına Süper Kupa finalini kazanıp bir kupa daha ekleyeceğimize de inancım tamdır."

Futbolun yanı sıra diğer branşlardaki başarılara da değinen Çebi, "Saha içinde mücadele ederken, saha dışında da Beşiktaş'ın hakkını savunmaya devam ettik. Kameralar önünde bağırıp çağırarak, şov yaparak değil, ilgili kurum ve kuruluşlarla etik kurallar çerçevesinde hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. 2021 yılının son günlerinde arkama yaslanıp bir yılı değerlendirme ve düşünme imkanı bulduğumda, milyonlarca Beşiktaşlıyı mutlu etmenin haklı gururunu yaşıyorum. 2022 yılında aynı güçle ve inançla çalışmaya devam edeceğimizden emin olarak, bana ve çalışma arkadaşlarıma güvenmeye, bizi desteklemeye devam edeceğinizi biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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