BIST 1.871
DOLAR 13,26
EURO 15,02
ALTIN 775,40
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

16 mesleğe belge zorunluluğu getirildi Resmi Gazete'de yayınlandı

16 mesleğe belge zorunluluğu getirildi Resmi Gazete'de yayınlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aralarında ahşap mobilya imalatçısı, ayakkabı imalatçısı, boyama operatörü, baca yağlı kanal temizleme personeli, güzellik uzmanı ve kuaförün de bulunduğu 16 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirdi.

Abone ol

"Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, iş kazaları açısından "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki ahşap mobilya ile ayakkabı imalatçıları, baca yağlı kanal temizleme personeli, boyama operatörü, elektrik dağıtım şebekesi test görevlisi, güzellik uzmanı, kesimci (ayakkabı), kuaför, mobilya döşemecisi, raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları elektronik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı, raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı, saraciye imalatçısı, sayacı, zeytinyağı üretim operatörü meslekleri için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi.

Bu mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler, bugünden itibaren 12 ay sonra çalıştırılamayacak.

"Mesleki Eğitim Kanunu"na göre ustalık belgesi alanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için belge şartı aranmayacak.

Bu kapsamdaki denetimler iş müfettişlerince yapılacak. Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekilleri hakkında idari para cezası uygulanacak.

Yeni eklenen 16 meslekle birlikte, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta olup Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna sahip meslek sayısı 204'e yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bugün AVM'ler kaça kadar açık 31 Aralık AVM kapanma zamanı
Bugün AVM'ler kaça kadar açık 31 Aralık AVM kapanma zamanı
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan "Mecliste 2021 yılını" değerlendirdi
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan "Mecliste 2021 yılını" değerlendirdi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2022 mesajı: Kelepçe ile merhaba dedik asma kilitle uğurluyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2022 mesajı: Kelepçe ile merhaba dedik asma kilitle uğurluyoruz
Avusturya'dan Konya'daki evine izne gelen gurbetçi gördüklerine inanamadı
Avusturya'dan Konya'daki evine izne gelen gurbetçi gördüklerine inanamadı
Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu sosyal medya hesabındaki yazı dikkat çekti
Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu sosyal medya hesabındaki yazı dikkat çekti
Görevliler hastane bahçesinde buldu! Meğer sabah saatlerinde...
Görevliler hastane bahçesinde buldu! Meğer sabah saatlerinde...
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den yeni yıl mesajı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa Türk lirası uyarısı: Her zaman batmaya mahkumuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa Türk lirası uyarısı: Her zaman batmaya mahkumuz
Murat Ongun kimdir aslen nereli İBB Sözcüsü Murat Ongun evlli mi?
Murat Ongun kimdir aslen nereli İBB Sözcüsü Murat Ongun evlli mi?
PKK/KCK şüphelisi 9 Suriyeli sınır dışı edilecek
PKK/KCK şüphelisi 9 Suriyeli sınır dışı edilecek