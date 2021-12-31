DSÖ’den uyarı: Pandemi sürdükçe aşılara dirençli yeni Covid varyantlar ortaya çıkabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), pandemi sırasında mevcut aşıları işe yaramaz hale getirebilecek yeni corona virüs varyantlarının ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Bu pandemi uzadıkça, yeni varyantların önlemlerimizden kaçması, mevcut aşılara veya geçmiş enfeksiyonlara karşı tamamen dirençli hale gelmesi, aşı uyarlamalarını gerektirmesi mümkündür" dedi.

Genel Direktör Ghebreyesus, ülkelere küresel tedarikleri iyileştirmek, Covid aşılarına ve diğer önemli sağlık ekipmanlarına erişim sağlamak için birlikte çalışmaya yönelik sık sık tekrarladığı çağrılarını yineledi.

NTV'de yer alan habere göre Genel Direktör, bazı siyasi liderlerin “hakkaniyeti baltaladığını ve yeni varyantların ortaya çıkması için ideal koşulları yarattığını” söyleyerek eleştirdi.

Ghebreyesus, "Genellikle az sayıda insan tarafından yayılan yanlış bilgi ve dezenformasyon, bilimi ve hayat kurtaran sağlık araçlarına olan güveni baltalayan sürekli bir dikkat dağıtıcı olmuştur" dedi.