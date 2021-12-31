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Masanın altına saklanmıştı! Kebapçıda saldırıya uğrayan garsondan acı haber!

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Masanın altına saklanmıştı! Kebapçıda saldırıya uğrayan garsondan acı haber!

ADANA'da Enes Yıldız tarafından (34) garson olarak çalıştığı kebapçıda tabancayla vurulan Erdal Çelik (33), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, 28 Aralık günü saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi Kozan Bulvarı'nda meydana geldi. Kebapçıda garson olarak çalışan Erdal Çelik, iş yerinin önünde aralarında husumet olan Enes Yıldız'ın silahlı saldırısına uğradı. Restorana kaçıp, masanın altına saklanan Çelik'e, Yıldız tabanca ile peş peşe ateş etti. Çelik, başına ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Kaçmaya çalışan Enes Yıldız ise çalışanlarca yakalanıp, dövüldükten sonra gelen polis ekiplerine teslim edildi. Erdal Çelik ise hastaneye kaldırıldı.

Çeşitli suçlardan 7 kaydı bulunan, ifadesinde "Amcamın eşi ile ilişkisi vardı. Bu nedenle aramızda husumet başladı. Olay günü de iş yerine gidip, vurdum" diyen Yıldız, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yoğun bakımdaki tedavisi süren Erdal Çelik, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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