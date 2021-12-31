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Türk Tabipler Birliği aşı tablosunu yeniledi! 5 yaşa da aşı istendi

Türk Tabipler Birliği aşı tablosunu yeniledi! 5 yaşa da aşı istendi

TTB'nin hazırladığı aşı şemasında özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişiler için koruyuculuğu daha yüksek olduğundan mRNA aşılarını önerdi. Tabloda 5 yaş için de aşı önerildi.

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Türk Tabipler Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu tüm dünyada baskın varyant olmaya başlayan omircon varyantı sonrası için aşı öneri şeması hazırladı. Aşı şemasında aşılı, aşısız, eksik aşılı, hastalık geçirmiş herkesi ilgilendiren öneriler yer aldı.

TTB'nin hazırladığı  aşı şemasında özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişiler için koruyuculuğu daha yüksek olduğundan mRNA aşılarını (ülkemizde BioNTech) ilk seçenek olarak önerdi.

TTB, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) onayladığı aşı seçeneklerinin arttırılmasını istedi.

Sinovac ve Turkovac seçeneklerde yok

Covid-19 hastalığı geçirenler, daha önce aşı olanlar ile hiç aşı olmayanlar için detaylı hazırlanan aşı öneri şemasında, omicron varyantı sonrasında bilimsel verisi bulunan aşılara yer verildiği belirtildi. Bu nedenle şemada Sinovac ile Turkovac aşılarına yer verilmedi.

Turkovac ile ilgili bilimsel veriler açıklanmadı

Sağlık Bakanlığının, TTB ve konuyla ilgili uzmanlık derneklerinin tüm ısrarlarına rağmen, Türkiye'de üretilen ve acil kullanım onayı verilen Turkovac'ın, “güvenli” ve “etkili” olduğu ile ilgili bilimsel verileri açıklamaması nedeniyle aşı tablosunda yer almadı.

TTB, hafta içinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne bir yazı göndererek “Bilimsel çalışma sonuçları yayımlanmayan ve bilimsel ortamlarda tartışılmamış bir aşının güvenli ve etkili sayıldığına dair bakanlık açıklamaları, ne yazık ki var olan aşı tereddüdünü daha da artıracaktır” ifadelerini kullanmıştı.

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