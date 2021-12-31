BIST 1.871
DOLAR 13,26
EURO 15,02
ALTIN 775,40
HABER /  EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stokunu açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stokunu açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 30 Eylül itibarıyla 453,5 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 226,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Abone ol

Bakanlık, 30 Eylül 2021 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 30 Eylül itibarıyla 453,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 57 oldu.


Aynı tarihte net dış borç stoku 226,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 28,4 seviyesinde gerçekleşti.

Hazine garantili dış borç stoku ise 15,2 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku bu dönemde 1 trilyon 144,7 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 17,8 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku aynı tarih itibarıyla 2 trilyon 415,7 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı da yüzde 37,6 olarak hesaplandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Alanyaspor, Teknik Direktör Francesco Farioli ile sözleşme imzaladı
Alanyaspor, Teknik Direktör Francesco Farioli ile sözleşme imzaladı
Eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
Eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
Zonguldak'ta araştırma görevlisinin şüpheli ölümü! Banyoda bulundu
Zonguldak'ta araştırma görevlisinin şüpheli ölümü! Banyoda bulundu
Mardin'de komşusunun parayı bozmasıyla fark edildi: Anormal hareketler sergiliyorlardı
Mardin'de komşusunun parayı bozmasıyla fark edildi: Anormal hareketler sergiliyorlardı
Masanın altına saklanmıştı! Kebapçıda saldırıya uğrayan garsondan acı haber!
Masanın altına saklanmıştı! Kebapçıda saldırıya uğrayan garsondan acı haber!
Osmaniye'de CHP'ye ait minibüste uyuşturucu bulundu İl Başkanının oğulları gözaltında
Osmaniye'de CHP'ye ait minibüste uyuşturucu bulundu İl Başkanının oğulları gözaltında
Seyir halindeki araçtaki 7 yaşındaki çocuk vurularak öldürüldü
Seyir halindeki araçtaki 7 yaşındaki çocuk vurularak öldürüldü
Ceren Damar Şenel'i öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in cezası onandı
Ceren Damar Şenel'i öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in cezası onandı
DSÖ’den uyarı: Pandemi sürdükçe aşılara dirençli yeni Covid varyantlar ortaya çıkabilir
DSÖ’den uyarı: Pandemi sürdükçe aşılara dirençli yeni Covid varyantlar ortaya çıkabilir
e-Devlet kapısında TC kimlik numaraları için flaş karar
e-Devlet kapısında TC kimlik numaraları için flaş karar