ABD basını Kandil'e gitti: PKK'lı yöneticiler korkusundan çıkamıyor

Amerikalı muhabir PKK'lı örgüt yöneticileri, Türk SİHA'larından korktuğu için mağaralardan dışarı çıkamadığını söyledi.

Abone ol

Türkiye yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Suriye'nin kuzeyini terörden arındıran Türk ordusu, Irak'ın kuzeyinde yuvalanan teröristlere göz açtırmamak için havadan ve karadan operasyonlara devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki PKK yöneticileri zorda

Operasyonlar kapsamında İHA ve SİHA'lar havadan gözetleme ve nokta atışı operasyonlar gerçekleştiriyor. ABD merkezli PBS News'in muhabiri Simona Foltyn, Irak'ın kuzeyine giderek, terör örgütü PKK'lı üst düzey yöneticilerin içine düştüğü durumu aktardı.

Bölgede Türk İHA'larının sürekli gözetleme yaptığına dikkat çeken Foltyn, "Bu, PKK liderliğini saklanmaya zorladı." dedi.

PKK'lı sözcü röportaja gelemedi

Haberde, "PKK sözcüsü röportaj için bizimle bir araya gelemedi." denildi. Böylece örgütün üst düzey yöneticilerinin SİHA saldırılarına uğrayabileceklerine dair yaşadıkları korku bir kez daha gözler önüne serildi. Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da söz konusu bölgede yaptığı nokta atışı operasyonlarla biliniyor.