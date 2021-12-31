Ekrem İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı: Ayrıştırmanın olmadığı yıl diliyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gerçekleştirdiği canlı yayında vatandaşların yeni yılını kutladı.

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Ekrem İmamoğlu, “Güvenle yaşayabildiğimiz, birbirimizi kucaklayabildiğimiz, 16 milyon İstanbullunun huzurlu sağlıklı olduğu, 84 milyon insanımızın bir arada güçlü olduğu, hiçbir ferdinin dışarıda bırakılmadığı 2022 diliyorum ülkemize ve şehrimize” dedi.

"İBB, 16 milyon insanın sahibi olduğu bir kurum hissini 2022’de tüm demokrat uygulamalarıyla size daha fazla hissettirmeye devam edecek" diyen İmamoğlu, "Her bireyin kendine güvendiği kendini güçlü hissettiği, kendi aklıyla, inancıyla, etnik kökeniyle var olabildiği bir dünya bir Türkiye ve İstanbul diliyorum. Herkesin insan olduğu için sevilebildiği bir ülke istiyorum bütün dünya. Tüm insanı duygularımla 2022 yılı hepimize bereket, bolluk getirsin, sağlık hiç yanımızdan ayrılmasın, başarılar sizlerle olsun, yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu şunları kaydetti:

“2021 zor geçti, hepimizi çok zorladı. Pandemi devam etti ne yazık ki can aldı. Yanı sıra ekonomik kriz ve sürece dair birçok konu ülkemizde açıkçası bizleri üzdü. 2021’i düşünmeden edemeyiz ama 2022’yi karşılarken başka umutlarla konuşmamız gerekir. Ben o umutla söylüyorum ki 2022 İstanbul için çok daha fazla kreş demek olacak. 2022 etkin bir biçimde İstanbul’un ulaşımımıza katkı sunan metroları yapan her noktasında güzel hizmetleri İstanbulluyla uluşturan, İstanbul’un ortak aklına güvenen, İstanbul’u yeşil alanlarla yaşam vadisiyle donatan gerçekten çok güzel bir yıl, 2023 ile beraber büyük değişimin, büyük bir atılımın karşılık bulduğu bir dönemi İstanbullulara hediye etmeye devam edeceğiz. Güven duyduğunuz bir kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Sizlerin kurumu, 16 milyon insanın sahibi olduğu bir kurum hissini 2022’de tüm demokrat uygulamalarıyla size daha fazla hissettirmeye devam edecek. Çocuklarımızı düşünecek, gençlerimiz sürecin içine katacak, siz değerli İstanbullularla İstanbul’un geleceğini inşa edecek bir dönemi hep birlikte yaşatacağız.

Kıymetli dostlar liyakat dolu, çalışan her insanın elde edebileceği ne varsa hakkı olan her şeyi elde edebildiği bir Türkiye istiyorum. Bu şehirde ve ülkemizde bütün çocukların hak ettiği bir geleceği kucaklayabilecek bir yol haritasının onlara sunulduğu bir 2022 diliyorum. Türkiye’mizde kadına şiddetin konuşulmadığı, hak ettiği oranda üretebildiği ve ekonomiden katkı alabildiği bir sürecin Türkiye’de var olduğu bir 2022 diliyorum. 2022’de öğrencilerimizin daha iyi bir eğitimle. Çağdaş bir eğitimle geleceğe umutla bakabildikleri bir dönemin varlığını diliyorum bütün öğrencilere. Bütün gençlerin umutlarını bu ülkede dizayn edebildikleri, yurt dışına hayal değil ülkesinde hayal kurabildikleri bir 2022 diliyorum. Güvenle yaşayabildiğimiz, birbirimizi kucaklayabildiğimiz, 16 milyon İstanbullunun huzurlu sağlıklı olduğu, 84 milyon insanımızın bir arada güçlü olduğu, hiçbir ferdinin ayrıştırılmadığı, hiçbir ferdinin dışarıda bırakılmadığı 2022 diliyorum ülkemize ve şehrimize.

İklim değişikliğiyle mücadelede başarı elde ettiğimiz, doğayı koruduğumuz, bize miras bırakılan bu cennet dünyayı gelecek nesillere aktarabildiğimiz bir dünya olmamızı diliyorum 2022’de. Bütün dünyada barış diliyorum. Göç eden sığınmacı konumuna düşen insanların değil herkesin kendi topraklarında mutlu olduğu haklarının korunduğu bir dünya istiyorum. Dünya böyle güzel olabilir mi? Evet mümkün. Kime güveneceğiz? Kendimize güveneceğiz. Her bireyin kendine güvendiği kendini güçlü hissettiği, kendi aklıyla, inancıyla, etnik kökeniyle var olabildiği bir dünya bir Türkiye ve İstanbul diliyorum. Herkesin insan olduğu için sevilebildiği bir ülke istiyorum bütün dünya. Tüm insani duygularımla 2022 yılı hepimize bereket, bolluk getirsin, sağlık hiç yanımızdan ayrılmasın, başarılar sizlerle olsun, yeni yılınız kutlu olsun."