Kim Kardashian'ın menajeri Angela Kukawasi öldürüldü

Müşterileri arasında Kardashianlar ve Nicki Minaj gibi isimlerin bulunduğu ünlü isimlerin menajeri Angela (Angie) Kukawasi, otomobilinin bagajında ölü bulundu.

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Bir haftadır kayıp olan ünlülerin menajeri Angela Kukawasi, Simi Valley'deki Patricia Bulvarı'nda park halindeki aracının bagajında ölü bulundu. Los Angeles polisi, Kukawasi'nin erkek arkadaşı Jason Barker'ın cinayet suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

Dedektifler; Barker'ın, sevgilisini Sherman Oaks'taki konutlarında öldürdüğünü, cesedi otomobille taşıyıp, Simi Valley'e park ettiğini tahmin ediyor.

Olay sonrası Kardashianlar, Kukawasi'nin çok özleneceğini söyledikleri bir açıklama yaptı.

People dergisi, Kardashian-Jenner ailesinin "Angela gerçekten en iyisiydi. Her birimizi önemserdi ve imkansız şeyleri gerçek kılmıştı. Çok özlenecek. Bu en zor zamanlarında ailesine ve sevdiklerine en içten taziyelerimizi iletiyoruz" sözlerini aktardı.

Nicki Minaj da eski menajerinin ölümüyle ilgili taziyelerini sosyal medyadan paylaştı. Minaj, Instagram gönderisinde, "Tanıyabileceğiniz en çalışkan, en güvenilir, en tatlı insandı. Bunu hak etmedin, Angela. Çocukların için kalbim acıyor. Huzur İçinde Yat" ifadelerini kullandı.