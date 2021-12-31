Ata Demirer yılbaşı gazinosu hangi kanalda saat kaçta? 31 Aralık FOX yayın akışı

Sevilen oyuncu ve komedyen Ata Demirer bu akşam FOX ekranlarında yılbaşında evlerimize misafir olacak. TV'de ilk kez yayınlanancak Ata Demirer Yılbaşı Gazinosu programı saat 22.00'de yayınlanacak. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Ata Demirer'in hayatı da merak konusu oldu. Peki Ata Demirer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve kaç kere evlendi?

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Ekranların sevilen yüzü, sempatik şovmen ve oyuncu Ata Demirer bu akşam yılbaşında ekranlarda olacak. Fox Tv yeni yıla 'Ata Demirer Gazinosu' gösterisiyle girecek. Ata Demirer Yılbaşı Gazinosu bu akşam saat 22.00'de ekrana gelecek. Peki birçok filmde oynayan ve kendi filmlerini yapan Ata Demirer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve kaç kere evlendi?

Komedyen ve oyuncu Ata Demirer'in ‘Ata Demirer Gazinosu’ gösterisi yılbaşı akşamı TV’de ilk kez Fox TV’de yayınlanacak. Mizah ve müziği buluşturan programda komedyen Demirer’e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik edecek.

Ata Demirer kimdir:

Ali Ata Demirer, 6 Temmuz 1972 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Türk oyuncu, komedyen ve müzisyen olan Ata Demirer Daha küçük yaşlarda müziğe olan yeteneğini keşfetti. Ortaokul ve liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde okuduktan sonra son sınıfta Çelebi Mehmet Lisesi'ne geçti ve buradan mezun oldu. Demirer ağabeyinin yardımıyla gece kuluplerinde piyanist-şantör olarak çalışmaya başladı. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nü kazanmasıyla İstanbul'a taşındı.

Konservatuvar yılları boyunca İstanbul'da müzisyenlik yapmaya devam etti. Yine o yıllarda arkadaşlarının desteği ile bar komedyenliği denemelerine başladı. Vitamin Grubu üyesi Gökhan Semiz ile olan yakın arkadaşlığı sayesinde stand up gösterilerine başladı. Aynı zamanda Vitamin Grubunun "Turkish Kovboylar" adlı şarkısındaki gazeli seslendiren kişi de kendisiydi. Ayrıca aynı grubun İsmail şarkısında rol almış meşhur İsmail karakterini de canlandırmıştır.

E.Ş.E.K Tiyatro Grubunun kurucusu Uğur Uludağ'nın aracılığı ile ilk profesyonel stand up gösterisini gerçekleştirdi. 1995 yılında Assos'ta verdiği müzikli şov sırasında keşfedilerek Dormen Tiyatrosu'nda "Komik Para" adlı oyununda rol aldı. Aynı yıl kendi kurduğu "Ege Kumpanya" adlı gösteri orkestrası ile birçok yerde sahneye çıktı.

Yücel ile tanışması hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Komediye olan tutkusunu keşfetti ve konservatuvarı yarıda bırakarak stand up gösterilerine ağırlık verdi. 1996 ile 1998 yılları arasında birçok yerde gösteri verdi. Leman Kültür'e oyununun kaydını götürdü ve çok beğenilmesi üzerine 1998 yılının Şubat ayında "Tek Kişilik Dev Kadro" adlı oyunu ile Leman Kültür'de sahne aldı.

Bu oyunu 1000'nin üzerinde sahnede "KAPALI GİŞE" oynayan sanatçı, oyunda geçen karakterlerin benzerleri ile bir televizyon şovu hazırladı. "Korsan TV" adlı program, ekranda 42 bölüm gösterildi. Televizyonda görülmesi ile şöhreti artan[kaynak belirtilmeli] Ata Demirer, daha sonra Vizontele Tuuba, Neredesin Firuze gibi filmlerde yer aldı. "Kısık Ateşte 15 Dakika" filmi ile ilk başrolünü aldı. Birçok televizyon dizisinde yer aldı ancak onun yurt çapında tanınması ve sevilmesi "Avrupa Yakası" adlı dizide 3 sezon boyunca canlandırdığı "Volkan" karakteri ile oldu.

Bir müzik albümü ve bir de teklisi olan Ata Demirer, daha sonra televizyonda "Hacıyatmaz" adlı gösteri programını yaptı. Gani Müjde tarafından yazılan ve yönetilen Osmanlı Cumhuriyeti adlı filmde başrol olarak hayali Osmanlı padişahı VII. Osman karakterini canlandırdı.

2010 yılında gösterime giren, Hakan Algül tarafından yönetilen Eyyvah Eyvah adlı sinema filminde senarist ve başrol oyuncusu olarak yer aldı. Devam filmi Eyyvah Eyvah 2, 7 Ocak tarihinde 355 kopya ile 700’den fazla salonda vizyona girmiş, 10 gün içinde 1 milyon 842 bin 450 kişi tarafından izlenmiştir. Böylelikle, ‘Eyvah Eyvah 2′ bugüne kadar 4 milyon 300 bin 641′lik izleyici sayısıyla 2011 yılının en çok izlenen yerli yapımı olma özelliğini eline almıştır. Hikayesiyle olduğu kadar müzikleri ve replikleriyle de ilgi çeken film, esprileriyle halkın günlük konuşma diline karışmıştır. Örneğin, ‘Hüseyin’ karakterinin “Nabıyon be ya?” sözü sokakta insanlar tarafından sık sık kullanılmaktadır.

Ata Demirer evli mi: Eyvah Eyvah serisinde "Müjgan" karakterini oynayan Özge Borak ile Ata Demirer 11 Kasım 2011 tarihinde nişanlanıp 22 Nisan 2012 tarihinde evlenmişlerdir. Çift evliliklerini 14 Kasım 2014 tarihinde sonlandırmıştır.