Müftülükten vatandaşlara uyarı: Pandemi kurallarına uymamak kul hakkı

Muğla İl Müftülüğü tarafından 2021 yılının son Cuma namazında okunan hutbede, içinde bulunduğumuz salgın hastalık nedeniyle vatandaşlar uyarılarak, “Pandemi kurallarına uymamak kul hakkıdır” denildi.

Zamanın süratle akıp gittiği ve geçmişin muhasebe edilip, geleceğe yön vermenin öneminden söz edildiği Cuma hutbesinde “Aziz Müslümanlar! Günler ayları, aylar yılları kovalıyor. Zaman süratle akıp gidiyor. Ömür sermayemiz her geçen gün tükeniyor. Sayılı nefeslerimiz bitiyor. Acısı ve tatlısıyla, hüznü ve sevinciyle miladi bir yılı daha geride bırakıyoruz. Geliniz, mübarek Cuma gününün şu icabet vaktinde kendimizle yüzleşme kararı verelim. Yapıp ettiklerimizin muhasebesini yapalım. Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekelim. Kıymetli Müslümanlar! Muhasebenin özü, kişinin kendini bilmesidir. Hakikat aynasına bakıp kendine gelmesidir. Nereden geldiğini, niçin geldiğini ve nereye gideceğini tefekkür etmesidir. Muhasebenin başı, her türlü nefsani ve şehevi arzulara ‘dur’ diyebilmektir. Kötü huy ve davranışları terk edebilmektir. Bütün günahlarımıza tevbe etmek, bir daha aynı günahlara dönmemeye karar vermektir” denildi.

Tüm Müslümanların, yaratılış amacına uygun bir gelecek planı yapmaya davet edildiği hutbenin devamında “Öyleyse, miladi yılın bu son gününde geçmişimizi muhasebe edip geleceğe yön vermek adına kendimize şu soruları soralım: ‘Elestü bi Rabbiküm’ sorusuna karşılık Rabbimize verdiğimiz kulluk ahdine sadık kalabildik mi? Ömrümüzü imanla, ibadetle ve güzel ahlakla geçirebildik mi? Rabbimizin haram kıldığı her şeyden uzak durabildik mi? Canlı cansız tüm mahlûkata karşı sorumluluklarımızı yerine getirebildik mi? Hasılı her yılımızın, her ayımızın, her günümüzün, hatta her saatimizin kıymetini bilebildik mi” ifadelerine yer verildi.

“Pandemi kurallarına uymamak kul hakkıdır”

Hutbenin sonunda devam eden salgın hastalık ve alınacak önlemlerin öneminden de söz edilirken, içinde bulunduğumuz süreçte hijyen kurallarının daha da önem kazandığı ve herkesin aşılarını yaptırması tavsiye edilirken pandemi kurallarına uymamanın da bir kul hakkı olduğu ifade edildi.