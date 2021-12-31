Asgari ücreti bilen astrolog Kassandra emekli ve memurların zammını açıkladı

Astrolog Kassandra, milyonlarca emeklinin büyük umutla beklediği emekli maaşlarına yapılacak zam oranını açıkladı. Kassandra emeklilerin yüzde 30 ila 50 arasında zam alacağını söyledi.

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Dünyaca ünlü astrolog Kassandra 2022 kehanetleri ile büyük ses getirmeye devam ediyor.

Asgari ücretin 4 bin TL'nin üzerine çıkacağını bilerek dikkatleri üzerine çeken kahin bu kez de memur ve emekli maaşlarıyla ilgili öngörülerde bulundu.

Bu kez emekliler için dualarını okuyup istihareye yattığını açıklayan ünlü astrolog "İstanbul'da gezinmeye başladım. Saatlerce dolaştım ama bir tek emekliye bile rastlamadım. Sonra Gaziosmanpaşa tarafına gittim. Emekli olan bir arkadaşımı bankamatik kuyruğunda gördüm. Maaşını çekeceğini tahmin ettiğimden yanına yanaştım. 2-3 sıra önündeki kişi, yüklü bir para çekip montunun cebine koydu. Benim arkadaşıma sıra geldi. O da yüklü bir meblağ çekip pantolonunun 2 cebine paralarını yerleştirdi. 'İyi zam almışsınız' dediğimde 'Evet" yanıtını verdi" dedi.

Kassandra "Tahminlerime göre, emekliler yüzde 30 ile yüzde 50 oranında zam alacaklar. Yüksek maaşlılar yüzde 30, düşük maaşlılar ise yüzde 50 oranında maaşlarında artış görecekler. Zam oranını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması halinde en düşük oran yüzde 35'lere de çıkabilir. 1500 TL civarında maaş alanlara ek zam da yapılabilir" diye konuştu.

Memurların da enflasyonun üzerinde zam alacağını söyleyen Kassandra "Onların paralarını hiç göremedim. Gizlice ceplerini soktular. Hiç bir zaman ezbere yorum yapmadım ve yapmam da. Bu konu hakkında net bir şey diyemiyorum ama enflasyonun üzerinde zam alacaklarını yüzlerinden anladım" dedi.

Erken seçim 2022'de olacak iddiası

Bu sene seçim olacağını da belirten Kassandra "Çoğunluk seçimin 2023 yılında olacağını söylüyor. Ben ise 2022'de olacağını söylüyorum. Kış ayları bile geç olabilir. Çünkü oy atan insanların üzerinde kısa kollu giysiler vardı" diye konuştu.