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Hulusi Akar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı Akar ve Erdoğan'ın oyu aynı oldu

Hulusi Akar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı Akar ve Erdoğan'ın oyu aynı oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Haber kategorisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Akar da 'Orantısız Güç' fotoğrafına oy verdi.

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Bakan Akar, Amfibi Görev Grup Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" için oy kullandı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Bakan Akar, "haber" kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" fotoğrafına oy verdi.

Orantısız güç / İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde 10 yaşındaki Filistinli İsmail En-Niççebir`i darbederek gözaltına aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" fotoğrafını oyladı.

"Yaşam" kategorisinde, İzzet Mazı'nın Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üsse yönelik terör saldırısında şehit olan Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın birlikte görev yaptığı ve aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği Atmaca'nın şehidin ailesiyle sürdürdüğü yeni hayatı anlatan "Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı fotoğraf için oyunu kullandı.

Akar, "spor" kategorisinde ise oyunu Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafından yana kullandı.

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