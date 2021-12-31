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Çorum'da eve giren adam hayatının şokunu yaşadı: Her yeri altüst etmiş

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çorum'da eve giren adam hayatının şokunu yaşadı: Her yeri altüst etmiş

ÇORUM’da bir eve giren kişi ya da kişiler, her yeri alt üst ederken, yaklaşık 40 bin liralık malzemeyi alıp kayıplara karıştı.

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Olay, Mecitözü ilçesine bağlı Çitli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önceki gün gece geç saatlerde Salih ve Mehmet Temur isinli kardeşlere ait eve giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler işlerine yarayabilecek bir şeyler bulabilmek için her yeri altüst etti. Bahçe duvarından içeriye giren hırsızlar iki kardeşe ait evde bulunan tarım aletleri başka olmak üzere 5 bakır kazan, 5 tobra gübre hızar motoru, uydu alıcı ve çok sayıda mutfak eşyasını gibi yaklaşık 40 bin liralık malzemeyi alıp kayıplara karıştı.

Mutfakta bulunan tüpün hortumunu da kesen hırsızların, evdeki halıları ise ağırlığından dolayı götüremediği öğrendi. İl merkezinde yaşadıkları öğrenilen Temur ailesi köyde komşularının haber vermesi üzerine evde karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Temur kardeşler, suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, evi soyan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürüyor.

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