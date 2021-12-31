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2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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Bu kapsamda, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 728 milyar 401 milyon 621 bin lira, özel bütçeli idarelere 155 milyar 249 milyon 695 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 10 milyar 238 milyon 553 bin lira ödenek verildi.

Öte yandan genel bütçenin gelirleri 1 trilyon 448 milyar 944 milyon 742 bin lira, özel bütçeli idarelerin gelirleri 19 milyar 623 milyon 651 bin lirası öz gelir, 136 milyar 708 milyon 735 bin lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 156 milyar 332 milyon 386 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 10 milyar 62 milyon 295 bin lirası öz gelir, 176 milyon 258 bin lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 10 milyar 238 milyon 553 bin lira olarak tahmin edildi.

Özel bütçeli idarelerin net finansmanı 244 milyon 600 bin lira olarak öngörüldü.​​​​​​​

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