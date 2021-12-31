Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasan Karakaya'yı anma programında: Dünyada iki kalem beni çok etkiledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya’yı Anma Programı”na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünyada iki kalem var ki beni çok etkilemiştir. Birinci üstad Necip Fazıl Kısakürek, ikincisi de Hasan Karakaya." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

-Bugün, basın dünyamızın mümtaz bir ismini, bir yiğit gazeteciyi anmak üzere buradayız. Hasan Karakaya kardeşimizi ebedi aleme uğurlayalı tam 6 yıl oldu. Hasan Karakaya kardeşimiz kaleminin ciddi manada silahşörüydü. Vefatının 6. yılında basınımızın bu cesur kalemini burada bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

-Rabbim, Hasan kardeşimizden razı olsun. Mekanını cennet eylesin.

-Dünyada iki kalem var ki beni çok etkilemiştir. Birinci üstad Necip Fazıl Kısakürek, ikincisi de Hasan Karakaya. Bunlar kalemleriyle malum cephelere her zaman korku salmışlardır. Ama korkmamışlardır.

-Kıymetli kardeşlerim ben sizleri Allah için seviyorum. Rabbim bizleri burada olduğu gibi inşallah habibinin sancağı altında da haşr-u cem eylesin.

-Sizlerle acı da olsa gerçeği paylaşmak istiyorum. 2002'den itibaren Türkiye'de tarihi bir dönüşüme imza attık. 28 Şubat'ın antidemokratik uygulamalara muhalefete rağmen son verdik. Tarihin çöp sepetine attık. Darbeci gelenekle hesaplaşılmasını sağladık. Millete parmak sallayanlar milletin vermediği yetkiyi kullanmaya heveslenenler önce milletin vicdanında sonra da bağımsız Türk mahkemelerinde mahkum oldu.

-Her zaman zaman CHP içinde 27 Mayıs'ı övenler, darbecilere alkış tutanlar, milletin inancıyla kavga edenler çıksa da artık bunların hükmü kalmamıştır. Üzülerek söylemek isterim ki basın yayın camiamızda hesaplaşma yapılamamıştır.