BIST 1.863
DOLAR 13,55
EURO 15,38
ALTIN 794,72
HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi! İyi seneler diledi...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi! İyi seneler diledi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'siyasi eşkiya' olarak niteleyip "Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris" diye suçladığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi. Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı üzerinden verdiği cevap imalarla doluydu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamadaki sert eleştirilerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden imalı bir cevap verdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisine yönelik suçlamalarını peş peşe sıralayıp, "Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar" dedi.

Siyasi eşkiya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'nu "siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirmekle" suçlamış ve "Dürüst değil, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk" suçlaması yapmıştı.

Twitter üzerinden imalı cevap geldi

Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabı üzerinden Erdoğan'a şöyle cevap verdi: "Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris…” demişsin Erdoğan. Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar...

ÖNCEKİ HABERLER
İnternetten sipariş verdi! Gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı: 5 günde fiyatı 6 bin TL arttı
İnternetten sipariş verdi! Gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı: 5 günde fiyatı 6 bin TL arttı
Ata Demirer kaç yaşında aslen nereli Ata Demirer filmleri sıralı listesi
Ata Demirer kaç yaşında aslen nereli Ata Demirer filmleri sıralı listesi
Koronavirüste 5'inci doz aşı randevuları açıldı! Aşı takvimine dikkat
Koronavirüste 5'inci doz aşı randevuları açıldı! Aşı takvimine dikkat
İstanbul'da maskesiz yılbaşı protestosu: Sen eğlenemezsin
İstanbul'da maskesiz yılbaşı protestosu: Sen eğlenemezsin
Mahsun Kırmızıgül aslen nereli kaç yaşında? Mahsun Kırmızıgül hayatı
Mahsun Kırmızıgül aslen nereli kaç yaşında? Mahsun Kırmızıgül hayatı
Yılbaşına saatler kaldı! Kuruyemişe satışları yüzde 60 arttı: 150 TL'ye kadar var
Yılbaşına saatler kaldı! Kuruyemişe satışları yüzde 60 arttı: 150 TL'ye kadar var
İstanbul'da sosyal medya paylaşımıyla kavuştu! Genç kadın büyük sevinç yaşadı: Duygulandım ağladım
İstanbul'da sosyal medya paylaşımıyla kavuştu! Genç kadın büyük sevinç yaşadı: Duygulandım ağladım
Tofaş Bursa fabrikası üretime geçici ara veriyor
Tofaş Bursa fabrikası üretime geçici ara veriyor
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı