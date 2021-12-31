Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi! İyi seneler diledi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'siyasi eşkiya' olarak niteleyip "Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris" diye suçladığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi. Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı üzerinden verdiği cevap imalarla doluydu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamadaki sert eleştirilerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden imalı bir cevap verdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisine yönelik suçlamalarını peş peşe sıralayıp, "Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar" dedi.

Siyasi eşkiya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'nu "siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirmekle" suçlamış ve "Dürüst değil, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk" suçlaması yapmıştı.

Twitter üzerinden imalı cevap geldi

Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabı üzerinden Erdoğan'a şöyle cevap verdi: "Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris…” demişsin Erdoğan. Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar...