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11 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
11 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü

 ORDU'nun Fatsa ilçesinde beton mikserinin çarptığı Talha Gül (11) hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

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Hacı Hulusi Baba Caddesi'nde Ş.G'nin kullandığı 52 DM 370 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmek isteyen Talha Gül'e çarptı.

Annesi ile yürüdüğü sırada meydana gelen kazada ağır yaralanan Gül, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından baygınlık geçiren anne Rahime Gül de sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Sürücü gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

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