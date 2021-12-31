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İzmir'de otel odasında kahreden ölüm! Son fotoğrafındaki acı gerçek ortaya çıktı

İzmir'de otel odasında kahreden ölüm! Son fotoğrafındaki acı gerçek ortaya çıktı

İZMİR'in Selçuk içesinde çalıştığı otelde su sanıp mermer cilası içmesi nedeniyle hayatını kaybeden genç kadının, ölümüne neden olan pet şişe ile fotoğrafı ortaya çıktı.

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Olay, 27 Aralık Pazartesi akşamı, Selçuk ilçesinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otelin Halkla İlişkiler biriminde çalışan Özde Çivici (31), çalıştığı otelde düzenlenecek yılbaşı balosunun tanıtım broşürlerini dağıtmaya çıktı. Bir süre sonra oteldeki odasına giren Çivici, burada pet su şişesi içerisindeki maddeyi su sanarak içti. Bir anda fenalaşan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çivici, hayatını kaybetti.

Özde Çivici'nin vefat haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları yasa boğulurken, otel içerisinde polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede içerisinde su olan ve mermer cilası bulunan pet şişenin yan yana durduğu belirlendi. Mermer cilasını su sanarak içen kadının organlarının büyük hasar gördüğü öğrenildi.



Ölümüne neden olan pet şişe ile fotoğrafı ortaya çıktı
Özde Çivici'nin hayatını kaybettiği acı olayla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. Talihsiz kadının kardeşi Eda Çivici'nin sosyal medya hesabında, ablasıyla birlikte çekildiği fotoğrafta, Çivici'nin ölümüne neden olan pet şişenin yer aldı. Fotoğrafta Eda Çivici, bir elinde ablası Özde Çivici'nin ölümüne neden olan içinde mermer sıvısı bulunan pet şişeyi tutarken, bir eliyle de serumu tutarken görüldü.

"Bu bizim son fotoğrafımızmış ablam"
Ablasının kısa bir zaman sonra öleceğinden habersiz son fotoğrafı çektiren Eda Çivici, "Bu bizim son fotoğrafımızmış ablam. 27 Aralık 2021 anısına. Seni hep çok çok çok çok seviyorum. İyi ki benim ablamsın ve iyi ki varsın. Yeni ilk her şeyi sana anlatacağım. Yine seninle dertleşeceğim. Biz bu fotoğrafı çekilirken seninle sonrasında kahve içmeyi düşünüyorduk. Anısı kalsın dedik. Şimdi sen anım, anım oldum. Seni seviyorum meleğim hep benimlesin" açıklamasıyla fotoğrafı paylaştı.

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