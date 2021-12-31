Okul müdürünün uyardığı kız 5 dakika sonra abisiyle geri döndü öğretmenler zor kurtardı

“Caydırıcı müdahale yapılmadığı için yıllardır meydana geliyor”

Eğitim Sendikaları adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Side Mahallesinde bulunan Hacı Şayeste Mustafa Güneş Ortaokulu Müdürü Mehmet Bayram’ın okul çıkışında izdiham olmasın, yağmurlu havada öğrenciler ıslanmasın diye uyardığı öğrencilerden birisinin dışarıdan çağırdığı abisinin okul müdürüne saldırdığını belirterek “Şahıs kaşı açılan müdürünü yumruklamaya devam ediyor. Öğretmenlerin araya girmesiyle okul müdürü saldırgandan kurtuluyor. Daha sonra jandarmaya haber verilmesi üzerine saldırgan gözaltına alınıyor, okul müdürü ise Side’de bulunan bir hastanenin acil servisine götürülerek kaşına dikiş atılıyor. Saldırgan da tanıklarla beraber Side Jandarma Komutanlığı’na ifadesi alınmak üzere götürülüyor. Bu şiddet ve darp olayı, gereken önlemler alınmadığı, caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmadığı için yıllardır meydana gelen ama sayısını unuttuğumuz saldırılardan sadece biridir. Yürüttükleri mesleğin manevi karşılığı olan saygının çok görüldüğü, sözlü taciz, saldırı, darp, silahla yaralama gibi olayların sıradanlaştığı, maalesef kanıksandığı bir dönemi uzun süredir yaşıyoruz” dedi.