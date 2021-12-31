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Hülya Koçyiğit, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Hülya Koçyiğit, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türk sinemasının sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit , Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

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Koçyiğit, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, her 3 kategori için seçimde bulundu.

"Haber" kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" fotoğrafını oylayan usta oyuncu, "Türk kadını ülke korumasında görevde." değerlendirmesinde bulundu.

Koçyiğit, "yaşam" kategorisinde seçtiği Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" fotoğrafına ilişkin, "İki yıldır bütün dünyada Kovid-19 pandemisi nedeniyle sağlık çalışanlarına fedakarlıkları için minnettarız." ifadesini kullandı.

"Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafı için oy kullanan Koçyiğit, "Bütün ülke ata sporumuzdaki olimpiyat başarısıyla gururlandık." dedi.

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