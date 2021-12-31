Simge Aköz sevgilisi kimdir tanıdık çıktı Berkay Ateş kaç yaşında?

Bu akşam 2022 yılbaşına evinde girmek isteyen vatandaşlar ekranlarda neler var araştırması yapıyor. Bu akşam TV8 ekranlarında yılbaşı heyecanı O Ses Türkiye ile yaşanacak. O Ses Türkiye'ye katıLan ünlü isimlerden biri de Türk millî voleybolcu Simge Aköz olacak. Berkay Ateş ile sevgili olan Simge Aköz kimdir, kaç yaşında?

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TV8 ekranlarında yılbaşı heyecanı bu sene de çok renkli ve eğlenceli geçecek. O Ses Türkiye yarışmasına katılan ünlü isimlerimden biri de seçtiği şarkı ile konuşulan Eczacıbaşı ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu Simge Şebnem Aköz oldu. Oyuncu Berkay Ateş ile sevgili olan Simge Şebnem Aköz kaç yaşında?

Simge Şebnem Aköz kimdir: Eczacıbaşı ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu Simge Şebnem Aköz, 23 Nisan 1991 tarihinde dünyaya geldi. Libero pozisyonunda görev almaktadır. 2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ve 2018 FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi'ne katıldı.

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Sırasıyla İstanbul Artvin Spor Kulübü, UPS, Yeşilyurt (2010-2014), Çanakkale Belediyespor (2014-2015) ve Halkbank (2015-2016) takımlarında forma giydi. 2016-2017 sezonundan beri halen Eczacıbaşı VitrA kadrosunda forma giymektedir.

Kulüp Başarıları

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü

2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

Milli Takım Başarıları

2017 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2018 Milletler Ligi İkinciliği

2019 Avrupa Şampiyonası İkinciliği

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

2021 Milletler Ligi Üçüncülüğü

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülüğü

Bireysel Başarıları

2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Rüya Takımı – “En İyi Libero"

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Rüya Takımı – “En İyi Libero”

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Rüya Takımı – “En İyi Libero”