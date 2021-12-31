Forbes'ten Yunanistan analizi: Türk donanmasıyla boy ölçüşemez

ABD'nin Forbes dergisinde Türkiye ve Yunanistan donanmalarını kıyaslayan bir yazı yayımlandı. Türk donanmasının her yıl önemli ölçüden büyüdüğüne ve geliştiğine dikkat çekilerek, "Yunanistan, Türkiye'yle kesinlikle boy ölçüşemez" denildi

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ABD'nin Forbes dergisi Yunanistan ile Türk donanmasını karşılaştırarak Türkiye'nin donanmadaki başarısını gündemine taşıdı.

"Yunanistan, Türkiye'ye ayak uydurabilmek için donanmasını yükseltmeye ihtiyaç duyacak" başlıklı Paul Iddon imzalı yazıda Türk donanmasının her yıl hedefine yeni bir tanesini ekleyeceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan, rakibi Türkiye'nin hızla büyüyen deniz gücüne karşı koymak için daha yeni ve daha modern savaş gemilerine ihtiyaç duyacaktır. Yunanistan, her yıl önemli ölçüde büyüyen ve gelişen Türkiye'yle kesinlikle boy ölçüşemez."

Dergide Türkiye'nin gelecek yıllardaki donanma planlarından bahsedilirken Yunanistan'ın Türkiye'nin artan deniz gücüne karşı önlem alması gerektiği ifade edildi.

"Türkiye her yıl bir tane ekleyecek"

Türk donanmasına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"23 Ocak'ta Türkiye, yerel olarak inşa edilen ilk çok amaçlı fırkateyni olan TCG İstanbul'u denize indirdi. Şu anda altı yeni Type-214 havadan bağımsız tahrikli denizaltı inşa ediyor ve 2022 ile 2027 yılları arasında donanmasına her yıl bir tane eklemeyi hedefliyor.

"Deniz gücünü sergilemekten çekinmiyor"

Türkiye, müthiş deniz gücünü sergilemekten çekinmedi. 2019 yılında 100'ün üzerinde Türk donanması gemisi filonun modern tarihinin en büyük ve en kapsamlı tatbikatı olan Türkiye çevresindeki üç denizde eş zamanlı tatbikatlara katıldı.

"Yunanistan, Türkiye'nin gücünün farkında"

Yunanistan, Türkiye'nin artan deniz gücünün ve tartışmalı sular ve doğal kaynaklar üzerindeki iddialarını daha güçlü ve agresif bir şekilde ortaya koyma konusundaki artan isteğinin kesinlikle farkında. Yunanistan, nihayetinde ne yapmayı seçerse seçsin donanmasının deniz gücü dengesinin kararlı bir şekilde Türkiye'nin lehine değişmesini önlemek için daha büyük ve giderek daha sofistike rakibine ayak uydurmak için önemli tedariklere ve yükseltmelere ihtiyacı olduğu açıkça ortaya çıktı."