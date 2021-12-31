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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e yeni yıl kutlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 33 bin fit yükseklikte görev uçuşundaki Havadan İhbar Kontrol uçağında bulunan Milli Savunma Bakanı Akar ile telsiz/telefon görüşmesi gerçekleştirdi

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile "Güney" isimli Havadan İhbar Kontrol uçağının görev uçuşuna katıldı.

Ege'de, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da gerçekleşen uçuş kapsamında Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile kara, deniz ve hava unsurlarının faaliyetlerine ilişkin inceleme ve denetlemelerde bulundu.

ERDOĞAN'DAN MEHMETÇİK'E YENİ YIL TEBRİĞİ
Akar, Doğu Akdeniz semalarındayken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telsiz/telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotlarına seslenen Erdoğan, başarılı görevlerinden dolayı personeli tebrik etti. Başarıların 2022'de de devam etmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı.

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