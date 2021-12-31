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Altay, Salih Uçan'ı kadrosuna katmak istiyor

Altay, Salih Uçan'ı kadrosuna katmak istiyor

Küme düşme hattının 1 puan üstünde bulunan Altay, Beşiktaş'ta beklentileri karşılamayan Salih Uçan'ı kadrosuna katmak istiyor.

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Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılarak Beşiktaş'ın yolunu tutan Salih Uçan bekleneni veremedi. Salih Uçan'ın Ocak ayında takımdan ayrılacağı belirtildi.

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Spor Toto Süper Lig'de son 12 haftada sadece 3 puan toplayarak devre arasına ateş hattının 1 puan üzerinde giren Altay'da gözler takıma yapılacak takviye çevrildi. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin verdiği listeye göre çalışmalarına başlayan yönetim, dün ilk hamlesini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, Göztepe'nin de talip olduğu Salih Uçan için Beşiktaşlı kurmaylarla dirsek temasına başladı.

Dün transfer görüşmesi gerçekleşti

Dün Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş ile karşılaşan İzmir ekibinde yöneticiler, maç esnasında transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Forma giymek istiyor

Sezon başında Kartal'a gelen fakat performansıyla hayal kırıklığı yaratan Salih'in de forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Futbola Bucaspor alt yapısında başlayan Salih, sırasıyla Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli ve Alanyaspor formalarını giydi.

Altay bir adım önde

Yıldız futbolcunun transferi için yoğun bir trafik yaşanırken, geçen sezon Beşiktaş'a tesislerinin kapısını açan İzmir temsilcisi Altay'ın sıcak ilişkiler nedeniyle bir adım önde olduğu öğrenildi.

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