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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomik modelinin vatandaşa iyi anlatılması talimatını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomik modelinin vatandaşa iyi anlatılması talimatını verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında ekonomi gündemine ilişkin, "Her şey kontrolümüz altında. Piyasalarda moraller yüksek" diyerek yeni ekonomik modelinin vatandaşa iyi anlatılması talimatını verdiği belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun (MKYK) en önemli gündem maddesi Türkiye ekonomi modeli oldu.

Yılın son MKYK'sında yeni ekonomi modeliyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin ekonomik yapısının çok güçlü olduğunu ve sürecin kontrollü bir şekilde ilerlediğini belirterek, "Her şey kontrolümüz altında. Piyasalarda moraller yüksek. Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacağız" dediği öğrenildi. Erdoğan’ın ayrıca kurmaylarına, "Yeni ekonomi modelini vatandaşa iyi anlatalım" talimatı verdiği kaydedildi.

"Göstergelerde hiçbir sorun yok"

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bir sunum yaparak yeni ekonomi modeli ve kur korumalı TL vadeli mevduat sistemiyle ilgili ayrıntıları aktardı. Türkiye’nin makro ekonomik gücünün yerinde olduğunu, göstergelerde hiçbir sorun olmadığını vurgulayan Nebati, "Bunu daha önce söylüyorduk ama inandıramıyorduk, ancak şimdi görüyorlar" ifadelerini kullandı.

"Gereken yapılacak"

Daha önce fırsatçılara yönelik sert uyarılarda bulunan Nebati, "Bu konuda kararlıyız. Fırsatçılık yapanlara, fiyatlarını indirmeyenlere göz açtırmayacağız. Denetimlerde gereken yapılacak" diye konuştu.

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