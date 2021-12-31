Ermenistan hükümeti Türk mallarına uygulanan ambargoyu 1 Ocak'ta kaldırıyor

ERMENİSTAN hükümeti 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Türk mallarına uygulanan ambargonun kaldırılacağını duyurdu.

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ERMENİSTAN Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk mallarının ülkeye ithalatındaki ambargonun uzatılmamasına karar verildi" denildi.

Bu yılın başlarında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için görüşmeler yapmaya hazır olduğunu söylemişti.

Türk mallarına ithalat yasağı 31 Aralık 2020'de yürürlüğe girmiş, daha sonra 31 Aralık 2021'e kadar uzatılmıştı.

Erivan yönetimi ambargo kararına sebep olarak Dağlık Karabağ operasyonları sırasında Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklemesini göstermişti.