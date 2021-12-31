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Teröristbaşı Duran Kalkan'dan CHP, DEVA ve İYİ Parti'ye mesaj

Teröristbaşı Duran Kalkan'dan CHP, DEVA ve İYİ Parti'ye mesaj

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan, yayınladığı videoda, 'dostlarımız' dediği kesimlerle yaptığı iş birliğini anlattı. Kalkan propaganda videosunda, "Dostlarımız daha da öne çıktılar mücadelede etkili hale geldiler. " dedi.

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Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, yayımladığı videoda, siyasi kanatları HDP'nin ittifak ortaklarına mesaj göndererek, 'dostlarımız' dediği kesimlerle yaptığı iş birliğini anlattı.

"Mücadelemiz dostlarımızla etkili hale geldi"
Kalkan, "Sürekli eylem halinde geçen bir yıldı diyebiliriz. Mücadelemiz dostlarımızla daha etkili hale geldi. Daha güçlü mücadele edilse, karşıtız diyen herkes biraz daha tutarlı olsaydı daha ağır darbe yerlerdi. Bazı güçler o tutarlılığı göstermediler." diye konuştu.

Muhalefete çağrı: İttifak konuları gecikmemeli
Cumhur İttifakı'nın daha fazla ömrünün uzamaması gerektiğini belirten Kalkan, "İttifak konuları daha fazla gecikmemeli. Mücadelesiz durduk yere çökmüyor iktidar. Demokratik devrimle bu düzeni yıkmak önemli. AK Parti ve MHP çöküşte. Bunu biz söylemiyoruz CHP de İYİ Parti de DEVA Partisi de söylüyor. 'Bizim gibi olsunlar' demiyoruz, herkes kendi rengini korusun. AK Parti-MHP ittifakını yıkalım." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının bir bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler toplantısında gösterdiği haritaya değinen terörist başı, "Erdoğan, BM'de gösterdiği haritayı yapmak istiyor. Şimdi herkes dikkatli olmalı" dedi.

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